Científicos irlandeses estudian bloquear el ingreso del coronavirus en las membranas mucosas

Expertos del Trinity College (Dublin), analizan como prevenir el Covid-19 con vacunas capaces de bloquearlo mediante la activación de la respuestas inmune en su principal vía de ingreso al cuerpo.

El estudio fue publicado en la revista «Nature» y llevado adelante por los científicos Ed Lavelle y Ross Ward.

Científicos irlandeses del Trinity College de Dublín estudian bloquear el Sars CoV-2 con vacunas que sean capaces de bloquearlo mediante la activación de la respuestas inmune en su principal vía de ingreso al cuerpo humano, las membranas mucosas.

El estudio, publicado en la revista «Nature», fue llevado adelante por los científicos Ed Lavelle y Ross Ward, quienes desarrollaron una estrategia consistente en un ataque al coronavirus ni bien accede al organismo, mediante vacunas específicas que activen la respuesta inmune en las membranas mucosas.

Según los investigadores, el conocimiento sobre la respuesta inmune en las membranas mucosas es profuso y también se sabe que pueden funcionar como sustancias capaces de potenciar la acción de las vacunas.

En consecuencia, observan los expertos, no sólo es posible desarrollar vacunas capaces de estimular inmunidad en las membranas mucosas contra el virus SarS CoV-2, sino también contra algunas formas de cáncer, según la agencia de noticias Ansa.

Declaraciones de expertos

«Todas las plataformas de vacunación utilizadas hasta ahora son inyectables por vía intramuscular y dan lugar a una respuesta en término de producción de anticuerpos y linfocitos T de memoria sistémicamente y no localmente en la puerta de entrada del virus», observa el virólogo Francesco Broccolo, de la Universidad de Milán Bicocca.

Las vacunas actuales administradas por inyección intramuscular, de hecho, actúan estimulando la inmunidad en la sangre y, por tanto, en armonía sistémicamente, en todo el organismo.

«Esto significa, que no incluyen estimular la respuesta inmune en las membranas mucosas. De hecho, por lo tanto, no bloquean el puerto de entrada del virus, por lo que no son muy eficaces para reducir la infección y la transmisión», amplió Broccolo.

No sólo es posible desarrollar vacunas capaces de estimular inmunidad en las membranas mucosas contra el virus SarS CoV-2, sino también contra algunas formas de cáncer

«Esto explica el hecho de que aproximadamente el 30% de los vacunados se infectan incluso después de una doble dosis», señaló el experto.

El especialista en enfermedades infecciosas Stefano Vella, de la Universidad Católica de Roma, aseguró que «no es extraño que algunas personas inmunizadas se hayan vuelto a infectar».

«Incluso aquellos que han sido vacunados pueden tener el virus sin sentirse enfermos. Esto sucede porque, en el momento en el que el virus logra infectar las membranas mucosas, el sistema inmunológico se reactiva pero lleva algún tiempo llegar al virus en su punto de entrada, y mientras tanto el virus se multiplica», detalló Vella.

«Incluso aquellos que han sido vacunados pueden tener el virus sin sentirse enfermos» STEFANO VELLA

Por este motivo, según los expertos, se deberían mirar experiencias pasadas con el virus de la influenza del tipo H1N1 responsable de la pandemia 2009.

«Las vacunas que se administraron en forma de aerosol nasal fueron particularmente adecuadas para bloquear la entrada del virus en las membranas mucosas», destacó Broccoli.

Según la Organización Mundial de la Salud, se estudian 294 vacunas contra Covid-19, 110 de los cuales están en fase de prueba

Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estudian 294 vacunas contra Covid-19, 110 de los cuales están en fase de prueba.

Las aprobadas en el mundo, según el observatorio del New York Times, son 12 que en fase experimental se ofrecen a la población para su aplicación en forma voluntaria.

De estas últimas, ninguna genera inmunidad en las membranas mucosas y solo muy pocas vacunas en investigación siguen ese camino.

Télam