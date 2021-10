Choque en el centro de Santa Rosa

Fue en la esquina de Urquiza y San Martín. No hubo heridos. La violencia del impacto activó los airbags de uno de los vehículos.

Un fuerte choque sucedió en la tarde de este lunes en la esquina de Urquiza y San Martín. Allí dos vehículos colisionaron pasadas las 16, aunque no hubo que lamentar heridos a pesar del fuerte golpe.

Un automóvil Nissan March circulaba de sur a norte por Urquiza y al pasar la mano que va hacia Casa de Gobierno, su conductora no pudo divisar una camioneta Chery Tiggo que iba por San Martín hacia el centro y lo terminó impactando en su lateral izquierdo.

La violencia del impacto hizo que se activaran los airbags del rodado menor, aunque su conductora, una mujer de unos 70 años, no sufrió lesiones pero se llevó la peor parte, ya que quedo con su parte delantera sumamente dañada.

La camioneta, solo sufrió el impacto en una de sus puertas. El conductor dijo que “circulaba hacia el centro y tengo la impresión que al pasar la primera parte de la Avenida, la mujer no vio que yo venía del otro lado y me chocó. Por suerte no fue nada más que un susto”.

Al lugar llegaron rápidamente Policías motorizados que cortaron el tránsito de ambas calles por el tiempo que demoró la remoción del auto Nissan.