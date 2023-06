César Sena fue trasladado a otra comisaría pero dentro de Resistencia por la oposición de los habitantes de Charadai

La determinación se había tomado porque mantiene «demasiada charla» con su padre, Emerenciano Sena, a pesar de estar en celdas separadas y de que ambos están incomunicados.

El traslado a Charadai, a 99 kilómetros de Resistencia, se suspendió por resistencia de los habitantes.

César Sena, principal sospechoso por la desaparición y femicidio de su pareja Cecilia Strzyzowski fue trasladado a otra comisaría, pero dentro de Resistencia, y no a unos 100 kilómetros como estaba previsto, debido a la oposición de los habitantes de Charadai, donde viven familiares de la víctima.

La determinación se había tomado porque César mantiene «demasiada charla» con su padre, Emerenciano Sena, a pesar de estar en celdas separadas y de que ambos están incomunicados.

El fiscal Jorge Cáceres Olivera confirmó que Sena pasó de la Comisaría Tercera a la Sexta de Resistencia, en un traslado que contó con un enorme e importante operativo policial.

La idea era llevarlo a Charadai a unos 99 kilómetros de allí, pero ante la oposición de los habitantes se optó por esa seccional dentro de la capital chaqueña.

Además, en Charadai viven familiares de Cecilia, quienes encabezaron una manifestación para negarse a ese hecho.

El cambio de seccional se produjo porque César y Emerenciano Sena mantienen «demasiada charla» a pesar de estar en celdas separadas y de estar incomunicados.

Otro dato que se pudo corroborar en las últimas horas es que César Sena se entrevistó con un nuevo abogado. Se trata de Ricardo Osuna, el tercer defensor que asume su defensa en la causa.

«No se nos informó lo que motivó el traslado, son cuestiones manejadas tanto por la Fiscalía como el personal policial», sostuvo Osuna en declaraciones a Ciudad TV.

Respecto al estado de salud de su cliente, señaló: «Para mí estaba normal. Fue la primera vez que me entrevisté con él. No me manifestó ninguna otra situación, ni ningún problema de salud».

Sobre la declaración de su defendido, quien según trascendidos habría solicitado hacerlo hace un par de días atrás, aseguró: «Eso lo decidiremos nosotros como estrategia de defensa, una vez que leamos el expediente».

«La idea es poder tomar contacto con el expediente y con las actuaciones y ver qué hay en concreto, más allá de lo que informan los medios. En función de eso, veremos cuál será la estrategia a seguir. En principio, declarar no porque su libertad no depende de su declaración sino de la calificación y de las pruebas que hay en el expediente», precisó el letrado.

Osuna también dio detalles de su entrevista con Sena: «Estuvimos hablando. Me hicieron pasar a la celda en donde estaba, hablamos un rato. Incluso me pidió que me entreviste con Emerenciano, con el padre, que estaba en una celda contigua, pero yo solo estaba habilitado para hablar con él así que me limité a eso. Fue una entrevista de conocimiento, más que nada. Y poco y nada hablé del expediente porque no tengo conocimiento».

Mientras se analiza la valija encontrada en el barrio Emerenciano Sena, fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que se espera que en las siguientes horas sigan los operativos, esta vez en lugares con agua.

«Van a investigar en canales de agua porque creen que los últimos rastrillajes fueron para desviar la causa», destacaron.

