Cerca del inicio del juicio oral, cómo son los días de Juan Darthés en Brasil

Fernando Burlando habló sobre la actualidad de la causa que inició Thelma Fardin tiempo atrás.

La causa iniciada por Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación llegó al juicio oral aunque debió pararse por unos días. En este contexto, Fernando Burlando, abogado del actor, reveló detalles de la causa y contó cómo son sus días en Brasil.

“No vamos a tener sentencia en un mes, falta mucho Juan. Yo quiero aclararte esto que está bueno. Tramitando la causa en Brasil, yo no soy el abogado de Darthés. Sería una falta de respeto hacerme cargo de algo que no soy. No sólo por los colegas sino las distintas partes que están en juego”, comenzó diciendo el letrado en diálogo con Juan Etchegoyen.

Siguiendo con su relato, afirmó: “Si me tocó participar de cierto control de la causa de lo que ocurre en nuestro país. Eso sí pero control, no puedo intervenir y ni siquiera preguntar. Por más que a uno se le salga la cabeza y tenga ganas de ejecutar el rol de abogado defensor, yo soy muy respetuoso de lo que son mis obligaciones”.

“Se reactivan las audiencias para fin de enero y seguramente después van a establecer una fecha para que declare Juan y algunos testigos de Juan que todos fueron elegidos por colegas que trabajan en Brasil. Yo tengo acceso a la causa y te voy a contar lo que va a pasar. Después de van a hacer pericias psicológicas y psiquiátricas y también ofrecidas por parte de quién denuncia, todavía queda un trecho muy largo por recorrer”, agregó sobre la actualidad de la causa.

“Hablé con Juan Darthés y está bien con su familia, está contenido y acompañado. Pero bueno, obviamente está transitando esta situación que no debe ser fácil para nadie de los protagonistas, ni siquiera para los testigos, debe ser doloroso para todos”, dijo Burlando sobre su conversación con el actor denunciado por violación.

Y concluyó: “Cuando uno pide cosas, y en una causa de estas características, lo que uno pide es que la Justicia haga Justicia a ver cómo evalúa las pruebas”.