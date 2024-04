Celine Dion habló por primera vez de su enfermedad: «Es moralmente difícil vivir el día a día»

La cantante padece el síndrome de persona rígida. Fue diagnosticada a fines de 2022.

Celine Dion convive hace más de un año con el síndrome de persona rígida, una extraña enfermedad que no le permite llevar adelante su vida tal como estaba acostumbrada.

Por primera vez, la artista contó en la última edición de Vogue cómo es vivir con este síndrome con el que tendrá que lidiar durante toda su vida hasta que aparezca una cura. Se trata de una afección neurológica que provoca contracciones involuntarias en los músculos y afecta a la movilidad y a sus cuerdas vocales.

«Cinco días a la semana hago terapia deportiva, física y vocal. Trabajo tanto los dedos de los pies como las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz… Esta es la condición con la que debo aprender a vivir ahora, dejando de cuestionarme», detalló la intérprete de «My Heart Will Go On».

Alejada de los escenarios desde diciembre de 2022 cuando fue diagnosticada, Celine explicó cómo hizo para aceptar que no podrá cantar, al menos por ahora: «Empecé diciéndome a mí misma: ¿Por qué yo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Soy responsable? La vida no te da respuestas. ¡Simplemente tienes que vivirlo! Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida, pero tengo esta fuerza en mí. Sé que nada me detendrá».

«Es moralmente difícil vivir el día a día. Es difícil, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más difícil. Mañana será otro día. Pero hay una cosa que nunca parará y es el querer. Es la pasión. Este es el sueño. Es determinación», se esperanzó la cantante, que grabó un documental para contar todo lo que está viviendo.

El documental «I am Celine Dion» se podrá ver por Amazon Prime Video, para el cual contó con la colaboración de su hermana y de sus tres hijos, que la acompañan a diario. «Será una carta de amor emocional, enérgica y poética a la música», aseguraron.

“Estos últimos dos años fueron tan desafiantes para mí. El de descubrir mi condición, aprender a vivir con ella y controlarla, pero no dejar que me defina. Mientras continúo el camino para retomar mi carrera como intérprete, me he dado cuenta de lo mucho que extraño poder ver a mis fans. En esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida para tratar de visibilizar esta condición poco conocida y ayudar a otros que comparten este diagnóstico”, afirmó Celine Dion.