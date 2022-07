Ceballos ya cuenta con Punto Digital

El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General del Registro Civil, inauguró un Punto Digital en la localidad de Ceballos. También se asesoró a instituciones locales.

La actividad contó con la participación del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el intendente Fernando Bono; el subsecretario de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas; el director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Fernando Rolando; y el subdirector de Control y Fiscalización de Entidades de Bien Público, Martín Lorda e integrantes de la cartera del Ministerio.

A partir de este momento, vecinos y vecinas de Ceballos van a poder realizar trámites documentarios en su localidad. Florencia Bustamante, Jueza de Paz Titular y Jefa del Registro Civil, expresó a la Agencia Provincial de Noticias » está buenísimo, es algo que esperábamos, porque sino la gente se tenía que trasladar hasta Intendente Alvear y retrasaba el trámite, además del costo que implicaba»

Por otro lado, desde la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio se asesoró a entidades civiles de la localidad para que regularicen sus papeles.

La presidenta de la Biblioteca Popular Francisco Ceballos, Silvina Corona, comentó «una reunión bárbara, me pusieron en conocimiento de cosas que estábamos en duda y me parece muy bien el apoyo porque es lo que necesitamos, estamos en un pueblo chiquito y por ahí no sabemos a quién llamar o con quien ponernos en contacto, esto quedó todo aclarado, nos sentimos acompañados»