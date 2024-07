Caso Loan: nuevos rastrillajes con perros y mapeos del fondo de un río

Canes especializados realizarán la búsqueda de restos humanos. Además, se investiga si algún elemento clave para la causa fue descartado en el río Santa Lucía.

Importante operativo en el campo del ambulanciero que dijo haber escuchado gritos de un niño el día de la desaparición de Loan.

Tras 42 días sin pistas que den con el paradero de Loan Danilo Peña, peritos de parte propuestos por la familia del niño llevan a cabo este jueves importantes operativos de rastreo en el paraje Algarrobal de 9 de Julio, provincia de Corrientes. Los rastrillajes se llevan a cabo tanto en el campo perteneciente a Abundio Escobar, el hombre que escuchó llantos y gritos aquel 13 de junio tras la desaparición del menor, como a lo largo de 3 kilómetros del río Santa Lucía.

Roberto Méndez, abogado de José Peña, decidió contratar a peritos de parte y a una ONG para que llevara a cabo rastrillajes con el fin de obtener nuevas pistas para dar con el paradero de Loan. El operativo fue autorizado por la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo.

José Mazzei, perito del caso convocado por Méndez, indicó que la solicitud del abogado se debió a dudas por parte de la familia del nene respecto a cómo se estaba llevando a cabo el operativo de búsqueda.

Del operativo participan cuatro perros detectores de restos humanos que realizan un rastrillaje de una zona la cual, entienden, es uno de los puntos claves de la investigación “por información” que tiene la querella, la cual no fue detallada.

“Estuvimos trabajando con planimetría, imágenes satelitales, línea de tiempo y propagación de sonidos que nos sitúan acá en un horario determinado”, detalló el perito.

El principal fin de los rastrillajes es “descartar que el cuerpo de Loan esté en ese lugar” y, además, “encontrar indicios o pruebas que se puedan aportar a la causa”.

El perito indicó que el punto cero que se marcó al inicio de la investigación estuvo mal planteado debido a que la última vez que Loan fue visto con certeza fue en el almuerzo familiar y no en el naranjal, dado que no se pudo comprobar que el niño haya llegado hasta ese lugar.

El perito adelantó que posteriormente se realizarán nuevas búsquedas con una con una segmentación minuciosa de caninos elegidos para trabajar en un área particular, de la cual no brindó detalles debido al secreto de sumario y para no entorpecer la investigación.

En paralelo a estos operativos, personal de Gendarmería, Prefectura y PFA realizan una búsqueda a lo largo de 3 kilómetros del río Santa Lucía, mapeando el fondo del cause a la altura del puente, sobre la ruta 123. El fin es determinar si algún elemento clave del caso Loan fue descartado allí.