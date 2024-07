Caso Loan: imputaron por sustracción de menores a los siete detenidos

Laudelina, tía del menor, ya comenzó a declarar.

Laudelina declara ante la Justicia. (Foto: captura TV).

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo imputó a los siete detenidos por la desaparición del niño Loan Danilo Peña, por el delito de sustracción de menores, en una jornada en la que se levantó el secreto de sumario.

Laudelina Peña, la tía política del menor, su pareja, Antonio Benítez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, el ex comisario

Walter Maciel, Mónica Millapi y Daniel «Fierrito» Ramírez conocieron a través de una audiencia virtual por qué fueron acusados en la causa que investiga el extravío del pequeño de 5 años.

En este sentido, está previsto que Laudelina, quien se encuentra alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza, ya comenzó a declarar.

Por su parte, Caillava y Pérez harán lo propio el jueves, mientras que Maciel hablará ante la Justicia el viernes.

Además, Millapi, Ramírez y Benítez serán los últimos en prestar declaración el próximo lunes 22 de julio.