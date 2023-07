Caso Andrea López: «Contó que la enterró desnuda tapada en una sábana blanca»

El exboxeador Víctor Purreta le reveló a los integrantes de la secretaría de Derechos Humanos que enterró a Andrea López en esa condiciones. Marcó varios lugares porque no recuerda con precisión dónde la enterró. Buscan un cuerpo.

El Poder Judicial y el Gobierno provincial dieron detalles del testimonio que brindó el femicida Víctor Purreta del lugar donde enterró hace más de 19 años el cuerpo sin vida de Andrea López. «Contó que la enterró desnuda tapada en una sábana blanca», pero no pudo precisar bien el lugar, por lo que marcaron varios sitios. Dijo que el motivo de romper el silencio fue para «aliviar el agobio» que siente.

Andrea López desapareció el 10 de febrero de 2004. Purreta fue condenado el 7 de octubre de 2014, a 18 años de prisión, por el homicidio de Andrea López. Los magistrados dijeron, en base a informes psiquiátricos, que el ex púgil era un psicópata y que no había dudas de que la había matado, pese a que no se había encontrado el cuerpo. Actualmente cumple la condena a 25 años porque se le unificó con otra pena por proxenetismo de 5 años y medio.

Purreta siempre negó todo y decía que Andrea lo había abandonado a él y al pequeño hijo que ambos tenían. Ahora, decidió confesar, aunque hasta que no aparezca el cuerpo desde la Fiscalía dijeron que lo toman como «un indicio que van a investigar».

La búsqueda comenzó este viernes a primera hora de la tarde. Además de la Agencia de Investigación Científica, participa el Equipo de Antropología Forense, el cuerpo que se especializó en las búsquedas de los desaparecidos de la Dictadura y que alcanzó prestigio mundial.

En la conferencia brindada, en el auditorio del Ministerio Público, estuvieron presentes la fiscal Cecilia Martiní; el ministro de Seguridad Horacio di Nápoli; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y candidato a diputado nacional Ariel Rauschenberger; la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, Liliana Robledo; y el subsecretario de Derechos Humanos Juan Pablo Fasce. También el fiscal general de Santa Rosa, Máximo Paulucci.

«Los restos de Andrea López continúan desaparecidos. El miércoles a esta hora recibí un llamado de la Subsecretaría de Derechos Humanos donde me comentaron que Purreta tenía interés de dar pistas sobre sus restos, por lo que activamos inmediatamente los actos necesarios y el jueves mantuve una entrevista con el condenado y confirmó que quería dar datos sobre el sitio específico donde había enterrado a Andrea López», contó Cecilia Martini.

Agregó que «como los datos no fueron tan específicos, nos trasladamos hasta el lugar y Purreta estableció algunos sitios probables donde dijo haber enterrado el cuerpo sin vida de Andrea López. Ahora empieza el trabajo de búsqueda».

La fiscala dijo que la búsqueda inició sobre el mediodía. «Es una búsqueda de modo minucioso porque, si esta información se condice con lo que dice el condenado, son restos de un cuerpo enterrado hace más de 20 años. Purreta no manifestó nada sobre un cuerpo descuartizado», aseguró.

«Pude dialogar con Julia Ferreyra, mamá de Andrea, pero tratamos de ser cautelosos y no generar expectativas porque sabemos el dolor que han atravesado», dijo.

«Todo lo está coordinando el equipo de la Agencia de Investigación Científica con el Equipo de Antropología Forense. Está todo en manos de gente que sabe», indicó.

Consultada sobre la veracidad de los dichos de Purreta dijo que «no le creo ni le dejo de creer, son indicios y mi deber es investigar».

Detalles

El subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce dio detalles de la charla que mantuvieron con Purreta al decir que el femicida le dijo que decidió hablar ahora porque se siente «agobiado» por el silencio de tantos años. Además, contó que «la enterró en una sábana blanca y que, por una operación en un tobillo, tenía una prótesis metálica, lo que facilitaría su identificación».

«Más allá del móvil que haya llevado a Purreta a modificar una actitud de tantos años, lo que puedo aportar es que en la entrevista mantenida con el personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en ningún momento dejó trascender un propósito que no sea el de mitigar el agobio que manifestaba tener por mantener durante tanto tiempo este secreto», dijo Fasce.

Agregó que «a nosotros nos manifestó que las conversaciones con su familia, con su abogado defensor y con su psicoanalista, lo habían manifestado para tomar esta acción y dar a conocer donde podrían estar los restos de Andrea López».

Sobre el lugar exacto donde la enterró, Fasce explicó que «existen varios puntos identificados por Purreta, tiene que ver con que a casi 20 años puede no recordar el lugar exacto donde la enterró, pero en todo momento manifestó que se trata del cuerpo de Andrea López. Contó que la enterró desnuda tapada en una sábana blanca y que, por una operación en un tobillo, tenía una prótesis metálica, lo que facilitaría su identificación».

Consultada Martiní si la confesión, en caso de dar con el cuerpo, podría aliviar la ejecución de la pena de Purreta, explicó que «el régimen de ejecución penal va más allá de eso, o sea, esta circunstancia puede ser algún elemento que le permita algún beneficio, pero de ahí a que ese beneficio se corresponda tiene que ver con su situación y su conducta en el sistema carcelario. A su vez que se habilite a través de una orden judicial, hay una distancia importante».

«No es nuestro deber ni tarea evaluar efectivamente cuál es ese propósito que de alguna manera pudo haber llevado a Purreta a compartir esta información con nosotros, nuestro trabajo es investigar para tratar de hallar el cuerpo», completó.