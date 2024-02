Carrió acusó a Javier Milei de «generar caos para abolir el Estado»

La líder de la Coalición Cívica sostuvo que el Presidente Javier Milei quiere «generar el caos» para «abolir el Estado» y que «va en contra la Constitución porque no cree en ella».

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, sostuvo hoy que el presidente Javier Milei quiere «generar el caos» para «abolir el Estado» y que «va en contra la Constitución porque no cree en ella» y señaló que, en ese sentido, «no mintió» durante la campaña presidencial al presentarse como un «anarco capitalista», una definición que «nadie fue a buscar al diccionario», según la exdiputada.

«Él no mintió porque se define como un anarco capitalista; es decir, alguien que busca generar el caos para abolir el Estado. No es republicano, no cree que el Estado tiene que ser eficiente y reducido, sino que tiene que eliminarlo en una sociedad donde no haya derechos sino un sistema de intercambio», dijo Carrió esta mañana en declaraciones radiales.

Y agregó: «Para eso necesita una moneda que puede ser el dólar o cualquier otra, no es un peso, un dólar, y por este motivo tampoco cree en los municipios, ni en los estados provinciales, ni en el Congreso ni en nada».

