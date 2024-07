Carrera Continental «Por la paz y la dignidad»

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, en nombre del Gobierno de La Pampa, recibió este lunes en la Casa de la Cultura de Catriló a los corredores de la Novena Carrera Continental «Por la paz y la dignidad», una manera de honrar el legado ancestral de los pueblos originarios de América.

La veintena de corredores ingresaron este lunes a la mañana a La Pampa y se les dio la bienvenida en el acceso a Catriló sobre la ruta provincial 5, desde donde fueron acompañados hasta el punto de llegada en la localidad.

También estuvo el secretario de Cultura de la provincia, y titular del Consejo Provincial del Aborigen, Pablo Lucero Alvarez, y la intendenta Graciela López.

El ministro Fernández indicó a la Agencia Provincial de Noticias que “no es casualidad que estemos acá acompañando esta gesta tan importante. Es una decisión de nuestro gobernador Sergio Ziliotto que estemos presentes, como parte de una política en la que reconocemos la preexistencia de los pueblos aborígenes. Sabemos bien que quisieron intentar un exterminio, y que no fue posible. La prueba de eso es esta actividad”.

“Hay que seguir luchando. En un tiempo en el que nos quieren marcar el individualismo, nos quieren hacer creer que nos salvamos solos, acá tenemos comunidad. Más que nunca debemos estar juntos. La salida es colectiva y es seguir fortaleciendo todo esto, respetando la tierra, respetando las luchas a las que acompañamos. A seguir levantando las banderas más vivas y más altas que nunca”, expresó Fernández.

La carrera que se inició en mayo en Punta Indio es impulsada por el Movimiento Intercultural de Integración Humana y recorre distintos tramos de la Argentina. No es competitiva, sigue un recorrido ancestral y busca promover el respeto por la diversidad cultural y la dignidad humana.

Los participantes y organizadores, tanto originarios como no originarios, trabajan voluntariamente por este propósito, sin intereses personales, con el anhelo de reconocer a todos como parte de una misma familia.