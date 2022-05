Carlos Alcaraz le puso broche de oro a su semana soñada: se consagró campeón del Masters de Madrid

El joven español venció en la final al alemán Alexander Zverev por 6-3 y 6-1. En las rondas previas había eliminado a Rafael Nadal y a Novak Djokovic.

El español Carlos Alcaraz confirmó su gran momento y se coronó campeón del Masters 1000 de Madrid. El joven de 19 años, que venía de dejar en el camino a Rafael Nadal y a Novak Djokovic de manera consecutiva, superó en la final al alemán Alexander Zverev para ganar su cuarto título de la temporada.

Alcaraz, que ocupa el puesto número 9 del ranking ATP, se impuso con contundencia por 6-3 y 6-1 en un partido que duró tan solo una hora y dos minutos. De esta manera, frustró las aspiraciones de Zverev (3°) de defender el título que había logrado en la temporada pasada en la capital española.

Este fue un nuevo golpe para el joven nacido en Murcia, que en los cuartos de final del torneo había eliminado a su compatriota Rafael Nadal (4°) y, en la semis, al serbio Novak Djokovic (1°). Así se convirtió en el tenista de menor edad en ganarles a ambos en un mismo torneo sobre polvo de ladrillo.

Este es el cuarto título del año para el español y el segundo en un Masters 1000. Previamente había ganado el ATP de Río Janeiro, el Masters 1000 de Madrid y, hace tan solo dos semanas, el ATP de Barcelona. En total, tiene cinco trofeos en su vitrina personal (se suma el ATP de Umag de 2021).

Hasta el momento, ha ganado todas las finales que ha disputado en su carrera. Es, además, el pentacampeón más joven desde que Nadal consiguió siete trofeos con la misma edad en 2004-2005.

Alcaraz, que lleva siete triunfos seguidos ante jugadores ‘top ten’, acumula veintiocho victorias en lo que va de temporada. Más que nadie. Afrontó la final igualado con el griego Stefanos Tsitsipas pero el triunfo en la final le deja como el más exitoso en lo que va de la temporada.

Solo ha sufrido tres derrotas y enfila su presencia en el ATP World Tour Finals (antes llamado Masters) de fin de año. Actualmente es el segundo en la carrera de campeones solo por detrás de Nadal.

A partir del lunes, Alcaraz subirá tres puestos en el ranking ATP y aparecerá en el sexto lugar.

"Este tenis me divierte, me lo paso bien […] junto con el público me lo paso genial"

