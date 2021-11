Capacitaron sobre Ley Micaela a personal del Instituto de Seguridad Social

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se realizó esta mañana una nueva capacitación de la Ley Micaela, en este caso destinada al personal del Instituto de Seguridad Social.

La jornada estuvo encabezada por la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo, quien se refirió a la continuidad de las capacitaciones y concientización en general que tiene como objetivo esta iniciativa. Robledo, en acto de apertura, estuvo acompañada por la subsecretaria de Políticas de Igualdad, Patricia Andrea Asquini y el presidente del Instituto de Seguridad Social, Rubén Francisco Mendoza.

“Seguimos capacitando y sensibilizando más que nada en esta fecha tan particular, donde reafirmamos nuestro compromiso de trabajo para comprometer a la comunidad en general para que el cambio realmente sea colectivo y no únicamente de las instituciones. Avanzamos mucho en ese sentido y esperamos que siga estando en agenda, no solamente de los Estados como lo es en este momento, sino en la sociedad y que se pueda erradicar la violencia por motivos de género en todos los ámbitos”, manifestó a la Agencia Provincial de Noticias.

La funcionaria se refirió al carácter de las capacitaciones y a sus alcances. “Son obligatorias para los tres poderes del Estado, cumplimentamos el primer módulo que se corresponde a la Secretaría de la Mujer. Incentivamos al resto de las instituciones a culminarlo, hay dos años de plazo para terminar este primer módulo, ya está cargada la segunda parte de la capacitación para quienes deseen realizarla. En la página web de la Secretaría se encuentra la información para hacerla”, manifestó.

En relación a la adherencia y compromiso en las capacitaciones de la Ley Micaela, Robledo indicó que “se nota la participación en lo absoluto, incluso notamos el cambio en las intervenciones, los cambios en los tratamientos del Poder Judicial, vemos los cambios en el acercamiento a las denuncias y un montón de sentidos. El compromiso ha sido aún mayor, el sistema integrado de casos va a ayudar muchísimo más. Se está poniendo en marcha en estos días, ya está comenzando la carga de lo que hace cada organismo en cada una de las intervenciones. Todas las instituciones que participamos de una intervención, vemos toda la historia de esa situación en particular; si tiene denuncias previas, medidas de restricción, medidas de protección, un sin fin de información que principalmente al Poder Judicial para tomar actos de sentencia va a servir muchísimo. Además, a nosotras también para saber cómo termina cada uno de los casos, que si ustedes recordarán los datos del observatorio, son denuncias archivadas y no sabíamos el por qué. Con este sistema integrado va a visibilizar las causas de archivado o desestimación”, concluyó.