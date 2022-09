Capacitación en General Pico para campañas de vacunación

La directora de Epidemiología, Ana Bertone, se reunió en la ciudad de General Pico con equipos de vacunación del Hospital «Gobernador Centeno» y distintos centros de salud del norte de La Pampa. La misma se realizó en el contexto de capacitaciones para el inicio de la próxima campaña nacional de vacunación denominada “De seguimiento contra Sarampión, Rubeola, Papera y Poliomielitis».

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Bertone sostuvo que “se aplicará una dosis adicional, más allá que los chicos tengan el calendario de vacunas completo. Esta es una dosis extra de vacunas que normalmente se usan en el calendario, como son la triple viral y contra la poliomielitis. La campaña inicia el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre, donde hay unos 17 mil chicos para vacunar en La Pampa”.

Deberán vacunarse los chicos desde los 13 meses a los 4 años, 11 meses y 29 días.

La directora de Epidemiología destacó que “estamos coordinando con todos los grupos de trabajo para poder llegar a todos los lugares de la Provincia con esta campaña. La vacuna es obligatoria y gratuita. Tiene que ver con que las coberturas de calendario, a raíz de la pandemia y otras cuestiones, no son las óptimas y algunas de estas enfermedades se encuentran en países limítrofes, el caso más claro es Brasil con muchos casos de sarampión. Debido a la comunicación con otros países y las bajas coberturas, generan una situación particularmente de riesgo frente a estas enfermedades y no estamos exentos de posibles brotes”.

Ana Bertone remarcó que “cada una de estas enfermedades tiene sus complicaciones. Por ejemplo, no nos podemos olvidar del síndrome de Rubeola Compleja. Si una mujer embarazada se contagia de rubeola, su bebe puede nacer con cardiopatías congénitas. El sarampión puede generar complicaciones respiratorias y neurológicas en chicos menores de 5 años y en el caso de la poliomielitis, recordemos que generó en su momento una pandemia en los chicos, dejando muchas secuelas neurológicas, de hecho, hay una alerta de polio en Estados Unidos. La campaña de vacunación nacional que se inicia es para dar la seguridad de que estos riesgos a los que podemos estar expuestos, sean mínimos”.