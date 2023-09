Caos en Panamericana por un choque y vuelco mano a Capital

Fuertes demoras se registraron en la autopista por un accidente a la altura del Camino Real.

Dos autos protagonizaron este miércoles un fuerte choque en la autopista Panamericana, que dejó como saldo una persona herida y provocó fuertes demoras.

El accidente fue a la altura del kilómetro 22 de la autovía, cerca del Camino Real.

Alejo, el dueño del vehículo que se encontraba volcado, habló con los medios y dijo: «Saco como positivo que estoy vivo. Volví a nacer».

Contó que volvía de Escobar, de grabar música, y sintió un golpe. «Fue un segundo. Sentí el golpe de atrás y empecé a dar vueltas. Tuve un dios a parte porque pocas veces me pongo el cinturón de seguridad», explicó.

Alejo explicó que la Panamericana venía casi vacía, porque eran las 3 de la mañana. «Salí como pude del auto. Me quedé tirado, no entendía nada. El auto chocó contra del guardrail. Me acerqué a ver cómo estaba la otra persona pero no entendía lo que me decía».

«No le sentí olor a alcohol pero no coordinaba lo que hablaba. Estaba perdido. O se durmió o estaba bajo alguna sustancia», dijo.