Campeonas: Las Murciélagas hicieron historia en Inglaterra

El seleccionado femenino de fútbol para ciegas derrotó 2-1 a Japón en la final del Mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA), que se disputó en Inglaterra.

El seleccionado femenino de fútbol para ciegas, Las Murciélagas, entró en la historia al consagrarse campeón en el primer Mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA), que se desarrolló en Inglaterra.

La cordobesa Yohana Aguilar, con un doblete, fue la goleadora y figura del equipo argentino, sellando el triunfo por 2-1 ante Japón en la final. Sus goles, uno de penal, revirtieron el marcador para un logro histórico, en la ciudad de Birmingham.

Argentina resultó el mejor equipo de un campeonato que contó la participación de Japón, Suecia, Marruecos, Inglaterra, India, Austria y Alemania.

La base de Las Murciélagas se sustentó en Las Guerreras (Córdoba), y su entrenador fue el cordobés Gonzalo Abbas, quien integró el mítico equipo de Los Murciélagos.

Con Aguilar como jugadora destacada y goleadora del certamen (10), el equipo también contó con Gracia Sosa, Micaela Segovia, Melisa Flores, Melody Álvarez, Florencia Massenzana, Elena Quinteros, Constanza Carrizo, Agustina Medina y Guillermina Corrales.

El camino de Argentina a la final con Japón fue el siguiente en el Grupo B: 3-0 vs. Alemania, 4-0 vs. India y 0-0 vs. Austria. En semifinales goleó a Suecia por 3 a 0.