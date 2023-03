Cambiaron las alertas para este viernes: dónde puede caer granizo

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana iniciará con algunas precipitaciones en nueve provincias del país.

En el inicio de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió diferentes alertas por tormentas para nueve provincias del país, entre las cuales se encuentra Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En principio, la entidad climática advirtió que las zonas de Córdoba y La Rioja estarán afectadas por una alerta roja en torno a las altas probabilidades de que registren abundante caída de agua. La provincia cordobesa prevé fuertes vientos y precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con una mínima de 17 grados y una máxima de 23, mientras que los riojanos afrontarán tormentas y chaparrones de variada intensidad, con una marca mínima de 20 grados y una máxima de 27.

Cabe destacar que, en los últimos días, localidades cordobesas pertenecientes a los departamentos de Río Cuarto y Calamuchita debieron ser evacuadas con la ayuda de los Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofe (ETAC) y la Policía, debido a la significativa crecida en los ríos por las intensas lluvias que vienen padeciendo.

En tanto, las provincias de Entre Ríos, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero comenzarán el fin de semana con una alerta naranja por lluvias y tormentas.

La zona entrerriana estará afectada, principalmente, en lo que respecta a Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, con intensas tormentas hacia la noche, donde la mínima será de 18 grados y la máxima, por debajo de los 30, en 28.

De la misma manera, San Luis registrará probables lluvias y lloviznas hacia el final de esta jornada, especialmente, en el centro de la provincia, mientras que Santa Fe, tanto en su capital como así también hacia el sur, tendrá un viernes marcado por la abundante caída de agua, con tormentas fuertes con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Por su parte, con casi una humedad del 100%, Santiago del Estero tendrá un viernes marcado por fuertes precipitaciones a lo largo y a lo ancho de la provincia, con mayor intensidad durante la mañana y la noche. Tanto la Capital, como las zonas de las Termas de Río Hondo, Quimili y Añatuya compartirán este pronóstico.

Finalmente, Buenos Aires, Catamarca y La Pampa registran una alerta amarilla con tormentas aisladas hacia la noche. De hecho, el organismo climatológico indica que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atravesará la jornada con el cielo despejado por la mañana, con temperaturas entre los 21 y 27 grados y, hacia el final del día, el tiempo se va a descomponer.

Similares condiciones les esperan a los catamarqueños y pampeanos. Mientras que los primeros afrontarán precipitaciones de elevada intensidad durante el inicio de este fin de semana, los segundos alcanzarán una máxima de 26 grados y probables tormentas aisladas hacia la tarde.

Las recomendaciones

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

En caso de salir, utilizá un calzado firme y seguro.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.