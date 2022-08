Caleufú conmocionada ante la «muerte súbita» de una beba de 2 años

Una menor ingresó sin vida al hospital de Caleufú, por lo que se inició una investigación a cargo del fiscal de delitos contra las personas Dr. Guillermo Komarosky a fin de dilucidar la causa de la muerte.

El comisario Raúl Reveco, se limitó a informar que «una menor ingresó al hospital sin signos vitales».

«Se dio conocimiento al Fiscal de turno quien dispuso el traslado del cuerpo para efectuar las medidas de rigor y la casa está con custodia policial a efectos de llevar las diligencias que se crean convenientes».

En tanto el cuerpo de la menor fue derivado a la morgue piquense para realizarle la autopsia correspondiente que permita establecer las causales del deceso.

La noticia, que enluta a toda la localidad, fue confirmada por el Fiscal Guillermo Komarofsky. Se practicó la autopsia y se determinó que se trató de un caso de muerte súbita. Además se determinó que «no hay ningún signo de criminalidad».

La beba tenía 2 años y había ingresado sin vida al Hospital Local. La Comisaria Departamental de Caleufú bajo las directivas de la Fiscala de Personas a cargo del Dr. Guillermo Komarofsky había iniciado una investigación para establecer la. causa. del deceso

«Lamentablemente se trata de una beba de 2 años. Anoche se durmió y esta mañana, como no despertaba, sus familiares fueron a buscarla y ya no reaccionaba. Intentaron reanimarla pero no pudieron hacer nada,» explicó el fiscal.

En Caleufú los vecinos no salían de la conmoción y la tristeza es total.

Conocidos en la noche del sábado los resultados de la autopsia, se pudo establecer que la pequeña falleció de «muerte súbita».