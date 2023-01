Burlando: «En el crimen de Fernando Báez Sosa hay un gran componente racial»

El abogado de la familia de Fernando Báez Sosa aseguró que todos los testigos coinciden en señalar la inusitada violencia con la que actuó la patota de rugbiers.

Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, destacó este jueves tras la cuarta audiencia del juicio que se le sigue a los ocho rugbiers, que «todos los testigos coinciden en señalar la violencia inusitada» con las que se manejaron los integrantes de la patota que terminó con la vida del joven de 18 años.

«Casi todos los testigos que transitaron por la audiencia hablaron de un objetivo que era Fernando, no era ningún otro de los muchachos que lo acompañaban y evidentemente querían terminar con su vida», afirmó esta tarde en una conferencia de prensa en la puerta de los Tribunales de Dolores.

Burlando aseguró que «la violencia estaba impuesta en el ADN de todos los acusados» y que fueron parte de «una organización» que programó el ataque. Y advirtió que, gracias a los testimonios de los testigos quedó claro que en el asesinato de Fernando «hay un gran componente racial».

«Ellos estaban al acecho, esperaron el momento, no estaba la Policía y lo atacaron a Fernando. El objetivo era Fernando, fueron en contra de él, lo mataron brutalmente de una manera que uno no entiende, todos hablan de la violencia inusitada y cada testigo reacciona con emoción, muchos no se pudieron olvidar nunca más de este episodio», expresó y añadió: «Esto fue una matanza en malón».

En ese sentido, el letrado relató que el kiosquero declaró que «el objetivo era Fernando, que lo castigaron con una violencia que nunca vio», lo cual «es un denominador común en todos los testigos».