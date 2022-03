Bulrich lidera una encuesta de la oposición, Larreta cuarto.

El trabajo de opinión pública, realizado por la consultora Giacobbe y Asociados, el Jefe de Gobierno logró un 26,3 por ciento de imagen positiva, 35,5 regular y 32,5 de negativa. Por encima quedaron la titular del Pro, Patricia Bullrich, el diputado liberal Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri. Una encuesta dio al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuarto debajo de dos dirigentes del Pro y el liberal Javier Milei. El trabajo de opinión pública, realizado por la consultora Giacobbe y Asociados, el alcalde capitalino logró un 26,3 por ciento de imagen positiva, 35,5 regular y 32,5 de negativa. Por encima de Rodríguez Larreta, se ubican la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, el diputado nacional Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri. Fueron también medidos la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández, que quedaron por debajo del alcalde capitalino. La titular del Pro cosechó una imagen positiva del 44,2 por ciento, un 21 de regular y 31, 6 de mala. Milei, por su parte, tuvo una aceptación del 38,1 una valoración regular del 23,7 y un rechazo del 30,1, a los que le debe sumar cerca de ocho puntos de desconocimiento. El ex presidente, por su parte, tiene un 33,7 por ciento de imagen positiva, 24,3 de regular y un 40,9 de regular, quedando por encima de Rodríguez Larreta. Por el lado de la Vicepresidenta, tiene una imagen negativa del 73,1 por ciento, una regular del 6,5 y una valoración positiva del 19,6. Finalmente, el Presidente tiene un nivel de rechazo inferior al de su compañera de fórmula, 70,9 por ciento, pero un índice inferior en buena imagen, 15,8. En el ítem regular llegó a un 12,7. Por otra parte, se consultó a los encuestados sobre su posición respecto al Frente de Todos. Un 68,6 por ciento expresó su deseo de que pierda en las elecciones, un 21,6 quiere que gane y a un 9,0 le da igual.