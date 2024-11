Bullying: el 77,2 % de los casos en la Ciudad se producen dentro de las escuelas

A su vez, un informe refirió que el 66.2% de los encuestados fueron víctimas de sus pares o que conocen a alguien que lo ha padecido.

El Ministerio Público Tutelar expuso su preocupación respecto a un 24,4% que dice «no hablar con nadie sobre la situación de violencia que atraviesan u observan».

En el marco del Día internacional contra la violencia y el acoso escolar que se conmemora cada 7 de noviembre, el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo una encuesta a 1.380 adolescentes de entre 12 y 18 años, de escuelas públicas y privadas, para evaluar el impacto del bullying y la violencia entre pares.

El análisis se llevó a cabo dentro del marco del programa “Convivencia Respetuosa entre Pares”, que tiene como objetivo promover la convivencia libre de violencia en la comunidad escolar mediante el desarrollo de estrategias para prevenirla y, en caso de ya haber sucedido, evitar su agravamiento, minimizar su impacto y reparar las consecuencias.

La violencia entre pares es cualquier manifestación, acto individual o grupal ejercido por un niño, niña o adolescente que pueda dañar la integridad física o el bienestar psicológico de otros chicos y chicas. Incluye toda acción que tienda a infundir temor, acosar, incomodar y humillar, tanto de manera virtual como en persona.

El informe arrojó que el 66.2% de los encuestados indicó haber sido víctima de bullying por parte de sus pares o que conoce a alguien que lo ha padecido. También se concluyó que estas situaciones un 77.2% se producen en el ámbito escolar y un 37,8% en las redes sociales.

Al ser consultados sobre con quién hablaban en caso de ser víctimas de bullying o acoso, un 59,4% refirió que habla con la familia, un 48,9% con los amigos, un 24.4% con nadie y un 22,6% con la escuela.

En este sentido, para el Ministerio Público Tutelar es preocupante ese 24,4% que dice «no hablar con nadie sobre la situación de violencia que atraviesan u observan».

La Asesora General Tutelar Dra. Carolina Stanley expresó su inquietud al respecto: “Nos preocupa mucho que el 24.4% de las y los adolescentes encuestados manifiesta no hablar de las situaciones de crueldad o malestar que padecen con otros chicos. No se animan a hablar o sienten que no tienen con quien hablar. En cualquiera se estos casos, no encontrar los modos de pedir ayuda a las personas confiables podría implicar posibles riesgos, como conductas autolesivas de orden alimentario, físico o psicológico”.

Qué es el programa Convivencia respetuosa entre pares

.Colectivas: actividades lúdicas, deportivas, recreativas y/o artísticas para incentivar la reflexión y el pensamiento crítico. Incluye varios grupos de manera simultánea.

.Grupales: es un espacio de reflexión y recomposición de vínculos, destinado a un grupo específico de chicas y chicos ante un foco de conflicto o situaciones de violencia entre pares

Individuales.

Al concluir la intervención planificada se elabora un informe final interdisciplinario que incluye un plan de acción para dar continuidad a las estrategias desplegadas.

El MPT realiza estas intervenciones en escuelas, clubes, y otras instituciones, involucrando a familiares, educadores y figuras de apoyo. Las actividades y talleres buscan mejorar la comunicación, fomentar el uso responsable de redes sociales y fortalecer el bienestar emocional y digital.