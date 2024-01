Bullrich nombró a su ex chofer de 25 años para combatir a los barras: «Fui pocas veces a la cancha»

El joven Franco Berlín trabaja desde los 18 en el Estado y asumió en Seguridad Deportiva. Se comparó con Scaloni, elogió al Chiqui Tapia y dice que su papá no lo llevaba a la cancha por la «violencia».

Patricia Bulrich y su exchofer Franco Berlín en una cancha de fútbol.

Patricia Bullrich nombró a su ex chofer de 25 años a cargo de la Seguridad Deportiva, el organismo que se encarga de combatir a los barrabravas. El joven admitió que no tiene ninguna experiencia y que fue «poco a la cancha». Se comparó con Lionel Scaloni y elogió al Chiqui Tapia.

Franco Berlín trabaja desde los 18 años en el Estado. Pasó por el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control. En 2021 asumió como chofer de Patricia y al poco tiempo pasó a trabajar en la logística de la campaña de Bullrich.

En una entrevista admitió que nunca trabajó «con temas específicos de barras», pero cree que podrá suplir su falta de expertise por su «interés en el fútbol».

«Hay algo que me marcó: mi papá es de San Lorenzo y yo le salí de Boca. Pero él casi nunca me podía llevar a la cancha por la violencia», dijo en una entrevista con Infobae.

Cuando el periodista le preguntó si su escasa experiencia en una cuestión tan sensible no podía traerle problemas, Berlín se comparó con Scaloni, que antes de asumir en la Selección no había dirigido profesionalmente.

«Con ese pensamiento a Lionel Scaloni jamás le hubieran confiado la dirección técnica de la Selección. Y mirá cómo terminó la historia. Pero así como Tapia sabía cómo trabajaba Scaloni, Patricia sabe cómo trabajo yo», argumentó.

Berlín, que cursa la carrera de Derecho, contó que los jefes de seguridad de los clubes argentinos lo miran «de reojo», pero se mostró confiado: «La edad no es una limitación y menos con el apoyo de Patricia Bullrich. Y venimos a ofrecer trabajo y pasión».