Bullrich llegó a Santiago del Estero y le respondió a Massa: «Es el lamebotas de Cristina Kirchner»

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio arribo a tierras santiagueñas y le respondió al candidato de Unión por la Patria, quien la había tildado de ser la ministra se Seguridad de su principal asesor económico, Carlos Melconian.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, llegó a Santiago del Estero para participar del primer debate presidencial y afirmó que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, es el «lamebotas» de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El presidencialista del oficialismo chicaneó días atrás con que Bullrich es «la candidata a ministra de Seguridad de (Carlos) Melconian». Consultada en rueda de prensa por los dichos, Bullrich arremetió: «Él (Massa) es el lamebotas de Cristina Fernández de Kirchner».

Mañana será una de las protagonistas del debate junto a Javier Milei (La Libertad Avanza), Massa, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad).

Consultada por el supuesto anuncio que haría Massa sobre su eventual ministro de Economía, Bullrich lo desestimó: «No me preocupa porque es un debate. Si alguien quiere hacerse el vivo y hacer un anuncio, bueno… Lo puede hacer antes o después. ¿Qué quiere? ¿Sorprender con algo? Me parece que no es el centro».

Durante la semana, Noticias Argentinas pudo saber que la aspirante a la Casa Rosada se preparó junto a su equipo de campaña y negó que alguien de sus haya encarnado la figura del titular del Palacio de Hacienda: «Nadie nuestro puede hacer de Massa ¡No nos sale, no nos sale!».

Noticias Argentinas le preguntó a Bullrich si habló con el ex presidente Mauricio Macri sobre el debate: «Estuve con él, sí. Solo charlamos». El ex mandatario viene de pronunciarSe favor de Su ex funcionario, tras un coqueteo con Milei después de la primarias.

Escrito por Gonzalo Delmonte

