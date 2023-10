Bullrich: “La pornografía brutal de Insaurralde llenó el vaso de 20 años de robo de la Argentina”

La postulante presidencial de Juntos por el Cambio encabezó su último acto de campaña antes de las elecciones del próximo domingo en el municipio de Lomas de Zamora junto a la plana mayor del frente opositor.

Patricia Bullrich. Foto NA: Daniel Vides

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, encabezó este jueves un gran acto de cierre de campaña nacional en el municipio de Lomas de Zamora, bastión de Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete bonaerense y sostuvo que su “pornografía brutal llenó el vaso de 20 años de robo de la Argentina”.

“Vine a Lomas de Zamora porque la pornografía brutal de Insaurralde ha sido lo que nos llenó el vaso de 20 años de robo de la Argentina”, apuntó con dureza Bullrich en su último acto proselitista antes de la veda electoral.

En ese marco, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio hizo especial hincapié durante todo su discurso en el escándalo del ex intendente lomense. “En Insaurralde hemos visto la corrupción kirchnerista. El paseo en yate por Europa nos mostró una escena que todos sabíamos, pero fue explícita y distante de la vida de todos los argentinos”, recordó.

La ex ministra de Seguridad estuvo acompañada por el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien fue su rival en la interna de Juntos por el Cambio; también hizo acto de presencia el ex senador Esteban Bullrich, el diputado nacional, Hernán Lombardi; la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti y el candidato a intendente de esa jurisdicción, Guillermo Viñuales.

Luego de visitar las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, la ex titular del PRO celebró su última actividad de campaña a tres días de las elecciones generales del 22 de octubre.

“Me preocupan las ideas de Milei, son malas y peligrosas”, sostuvo Bullrich en relación a la figura del líder de la Libertad Avanza durante su cierre nacional en el conurbano bonaerense y aseguró: “Quiere romper con el Vaticano justo cuando hay un papa argentino».

“Seguramente van a pasar siglos para que haya un papa argentino de nuevo. ¿Podemos nosotros los argentinos romper con el Vaticano? ¿Qué ideas tiene esta gente?», alertó.

La cita tuvo lugar en la Plaza Raúl Alfonsín de Lomas de Zamora, donde Bullrich se mostró además junto a su candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, rodeada de una militancia que acudió con banderas argentinas y del PRO.

Ante una multitud que varias veces coreó: “Patricia, presidente” y el clásico: “Si, se puede”, la ex ministra de Seguridad cargó una vez más contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“Este gobierno, cuyo candidato a presidente Sergio Massa, que dice que hizo una buena seguridad en Tigre, se olvida que forma parte del gobierno que aumentó 70% los asesinatos en Rosario, después que nosotros los habíamos bajado”, afirmó.

A su vez, rodeada de la plana mayor de Juntos por el Cambio, Bullrich también le dedicó algunas palabras de su discurso a los movimientos sociales. “Basta de los gerentes de la pobreza. Basta de piquetes. Basta de planes eternos. Los planes tendrán un tiempo, serán formados y a trabajar”, prometió la candidata presidencial.

“Todo joven que hoy tiene un plan, a formarse y a los meses, en etapas, a laburar”, agregó.

Durante su último cierre, Bullrich buscó capitalizar el impacto que dejaron las imágenes del ex jefe de Gabinete de la provincia en un yate de lujo junto a la modelo Sofía Clerici en Marbella, lo que le valió su cargo en el gobierno de Axel Kicillof y su candidatura a concejal en Lomas de Zamora.

En la «penúltima estación», como la propia candidata caracterizó a las elecciones del domingo, ya que se mostró optimista respecto de llegar al balotaje, la ex titular del PRO estuvo escoltada además por su eventual ministro de Economía, Carlos Melconian; el candidato a vicepresidente, Luis Petri; el postulante a senador nacional, Maximiliano Abad; y el candidato a diputado nacional, Cristian Ritondo.

La intención de la coalición opositora era realizar el acto en la Plaza Grigera, frente del edificio municipal de ese distrito del conurbano bonaerense, pero según denunciaron desde Juntos por el Cambio, el municipio lomense, a cargo de Marina Lesci, instaló una feria de emprendedores en una «maniobra» para impedir el cierre de la ex ministra de Seguridad en esa locación.

NA