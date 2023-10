Bullrich apuntó contra Milei en la previa del acto en Córdoba: “Sus propuestas son terribles”

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio participó de un acto en Isidro Casanova y criticó las polémicas declaraciones de la postulante libertaria a diputada, Lilia Lemoine, de que «los hombres puedan renunciar a la paternidad».

Patricia Bullrich. Foto NA: Damián Dopacio

La postulante presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que “las propuestas” del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, “son terribles” y criticó la iniciativa de la aspirante a legisladora nacional libertaria Lilia Lemoine para que “los hombres puedan renunciar a la paternidad”.

“Sus propuestas son terribles. Que una candidata de Milei -se lo digo a las mamás y los papás- diga que vos te acostaste con una persona y después el papá pueda decir: ´No reconozco a este chico’”, manifestó Bullrich desde el partido bonaerense de La Matanza en diálogo con Radio Splendid.

En esa línea, la candidata de JxC contó que Murray Rothbard, el “autor de cabecera” del libertario y Lemoine según la ex titular del PRO, sostiene en sus escritos que “si vos tenés un hijo, no tenés derecho ni obligación de alimentarlo, ni de vestirlo, de cuidarlo y de mandarlo al colegio. Y si el chico se muere, la libertad total es que se muera. Ese es el autor que recomienda Milei, esa es la filosofía”.

Por otra parte, la ex ministra de Seguridad criticó al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, cuando sostuvo que el subsidio al transporte que propone no puede llevarse a cabo. “Hace anuncios cuando ya no puede hacer más anuncios. Además de mentiroso, no cumple la ley. No le crean nada”, alertó.

La candidata de Juntos por el Cambio encabezará esta tarde desde las 19.45 un acto en Río Cuarto, Córdoba, junto al senador nacional de esa provincia, Luis Juez.

NA