Bronca, desazón y críticas: así vive el campo la movilización en San Nicolás

Los productores junto a otros sectores de la sociedad reclaman contra medidas restrictivas que tomó el Gobierno

Cientos de productores y actores de la sociedad en general comenzaron a concentrarse desde temprano a la altura del kilómetro 228 de la ruta 9, en esta ciudad, por la jornada de protesta convocada en rechazo a las distintas medidas que tomó el Gobierno y afectaron no sólo al agro sino a otros sectores.

Llegados desde distintos lugares del país, los productores arribaron para expresar su descontento. En lo que va del gobierno de Alberto Fernández, entre otras se tomaron varias medidas con impacto en el sector. Por ejemplo, suba de retenciones a la soja, intento de expropiación de la cerealera Vicentin, cierre de las exportaciones de maíz, luego reabiertas, y ahora el cepo a las ventas al exterior de carne vacuna.

Más allá de los productores que llegaron hoy, desde ayer por la tarde se fueron concentrando decenas en el lugar.

#9J: HABRÁ DECENAS DE CIUDADES DONDE SE REALIZARÁ LA PROTESTA MULTISECTORIAL

“Es un día de gesta cívica y de gesta ciudadana porque nos hemos cansado de las políticas retrógradas del gobierno nacional”, dijo Guillermo Cullen, director de la Sociedad Rural Argentina Distrito VI y vicepresidente segundo de la Sociedad Rural de Santa Fe

“Nos hemos cansado de las políticas retrógradas del gobierno nacional, no para el campo únicamente, sino para todos los sectores de la sociedad. No hay educación, no hay trabajo. Nos cansamos y venimos a manifestar nuestro disgusto”, apuntó.

Para Cullen, esta movilización es “un llamado de atención” para el Gobierno. “Que se de cuenta de que las cosas no están bien. Hay que cambiar las cosas, ser austeros, tener políticas a largo plazo y trabajar pensando en la gente”, agregó.

Sobre el cepo a las exportaciones de carne, señaló que “afectó terriblemente” al sector e impactó tanto en el productor pequeño como mediano y grande. “Fueron afectados por igual”, afirmó.

“Generan un marco de incertidumbre, no podés invertir. No sabés qué va a pasar; cambian las condiciones”, agregó.

Pedidos al Gobierno

Narcizo Aicardo, también presente en el lugar, pidió que el Gobierno “gobierne”. Agregó: “Esto que está pasando es Cuba, Venezuela, el país no está para eso con la riqueza que tenemos”.

Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, que representan el 80% del consumo interno de carne, indicó que lo que le pasa al campo “nos afecta a todos”.

Dijo que hay una movilización en contra del “atropello” y por las “políticas irracionales”. Remarcó: “Necesitamos exponer esta preocupación para que la sociedad entienda que esta no es una movilización del agro solamente sino de toda la sociedad”.

Javier Gonella, presidente de la Sociedad Rural de Arroyito, pidió desde la concentración en San Nicolás que el Gobierno “revierta estas medidas”, en relación al cepo a la carne.

“Es algo innecesario, algo que no se consume en el país”, indicó en relación al cupo para exportar carne de una vaca que tiene destino a China.

“Afecta seriamente, más de todo a los pequeños productores de poca hacienda”, añadió. “La situación no es fácil para nadie, los insumos aumentan a diario y malvender una vaca al 50% de lo que se vendía es un malestar general”, afirmó.

“El cepo a la producción no es el camino y el presidente lo sabe”, dijo, por su parte, Luciano Miguens, expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en un video que envió a los productores en general por la marcha.