Brian May reveló que estuvo cerca de la muerte: sufrió un derrame cerebral

El guitarrista de Queen grabó un video que publicó en sus redes y contó en primera persona cómo descubrió que estaba sufriendo un ataque cerebrovascular.

Brian May, guitarrista de Queen.

Brian May, el legendario guitarrista de Queen sufrió un derrame cerebral, luego de que en 2020 tuvo un ataque al corazón. Fue él quien dio la noticia por sus redes y llevó tranquilidad a los fanáticos, tras el mal momento y el susto que vivió. El artista perdió la movilidad de su brazo derecho días atrás, de esta manera su cuerpo alertó lo que le estaba ocurriendo.

May contó que se recupera de a poco y en los próximos días podrá volver a la normalidad, pero con ciertos cuidados. El guitarrista sufrió un ataque al corazón en plena pandemia, cuando los médicos le descubrieron que tenía tres arterias del corazón bloqueadas. Y, según el propio Brian comunicó en su momento, estuvo cerca de la muerte.

“Espero que estén todos bien. Estoy aquí para dales, en primer lugar, una buena noticia. Creo que la buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días”, expresó el músico en su cuenta de Instagram.

Y resaltó: “Lo digo porque estaba en duda debido a ese pequeño contratiempo de salud que mencioné que ocurrió hace una semana y que llamaron un derrame cerebral menor”. Brian May contó cómo advirtió lo que le estaba pasando. “De repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo (por el derecho) así que fue un poco aterrador”, dijo.

Su evolución es favorable y espera pronto estar totalmente recuperado. “La buena noticia es que estoy bien. Simplemente hago lo que me dicen, que es básicamente nada. No se me permite conducir, no se me permite subir a un avión, no se me permite aumentar demasiado el ritmo cardíaco, no se me permite tener aviones volando sobre mí”.

“Pensaba que estaba generalmente sano. Todo el mundo dice, ‘Tienes una gran presión arterial, una gran frecuencia cardíaca’, me mantengo en forma con mi bicicleta, tengo una buena dieta, no tengo demasiada grasa… Pero lo que parece un corazón sano puede no serlo”, reflexionó.