Brian Castaño hizo una gran pelea, pero perdió con Jermell Charlo por KO10

El argentino cayó por nocaut ante el estadounidense Jermell Charlo en una pelea unificatoria de la categoría superwelter por los títulos OMB, AMB, CMB y FIB, celebrada en el Dignity Health Sports Park de Carson, Los Ángeles.

«Lamentablmente me enganchó, entró justa esa mano. Mi esquina me gritaba: ‘cubrite bien’, pero había que meter presión y se dio como se dio. Me tocó ir al piso», asumió el argentino en declaraciones a la transmisión oficial.