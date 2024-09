Brasil: un candidato a la alcaldía de San Pablo le pegó un sillazo a su rival

Compartían escenario durante un debate en el que se suponía que primaran las ideas, pero en vez el momento de violencia se volvió viral en Brasil y el mundo.

Dos candidatos a la Alcaldía de San Pablo, la ciudad más poblada de Brasil y su centro de negocios, protagonizaron el domingo pasado cuando uno de ellos le pegó un sillazo al otro durante un acalorado debate que fue televisado el domingo pasado.

El público en Brasil fue testigo a través de la pantalla del canal TV Cultura del momento en que José Luiz Datena, veterano del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), le partió una silla a su rival político, el influencer de derecha Pablo Marçal, candidato del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB).

La pelea provocó que el debate quedara en un segundo plano, así que los organizadores cortaron el evento. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: la secuencia se convirtió en viral no sólo en Brasil sino en el mundo.

Pero, ¿qué originó semejante ataque? La estrategia de Marçal fue mencionar en varias oportunidades que su rival, Datena, había sido acusado por abuso sexual. El candidato del PSDB negó los cargos y remarcó que la denuncia había sido desestimada por la justicia de Brasil, pero el influencer devenido político insistió.

«La acusación que usted hizo contra mí, repito, no fue investigada porque no había pruebas. Fue archivada por el Ministerio Público», sentenció Datena, que ya venía con una mala relación con su rival político: «lo que me hiciste hoy fue terrible. Espero que Dios te perdone. Anteayer me pediste perdón. Yo te perdoné», agregó.

«No respondiste la pregunta. Queremos saber. Sos un cretino. Pasaste por el debate estos días para abofetearme y dijiste que querías hacerlo. Ni siquiera eres hombre para hacer eso. No eres un hombre», le retrucó Marçal antes de quedar en medio del brete. En un momento del intercambio Datena perdió los estribos y descargó su furia contra el tozudo rival.