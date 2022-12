Brasil bailó a Corea del Sur y se medirá en cuartos ante Croacia

El «scratch», uno de los firmes candidatos a pelear por el título mundial, vapuleó a su par asiático, por 4 a 1, con goles de Vinicius Jr, Neymar, de penal, Richarlison y Paquetá, descontó Seung-Ho, y con este resultado avanza a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Hong Chul por k. Jinsu (C) y Son Junho por J. Wooyoung (C); 18m. Dani Alves por Eder Militao (B); 20m. Paik Seungho por H. Inbeom (C); 27m. Gabriel Martinelli por Vinicius Junior (B) y Bremer por Danilo (B); 29m. Lee Kangin por L. Jaesung (C); 35m. Hwang Uijo por C. Guesung (C), Weverton por Alisson (B) y Rodrygo por Neymar (B).