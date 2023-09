Boca volvió a ser derrotado: qué dijo Almirón tras el partido

Defensa y Justicia le propinó al equipo xeneize su tercera derrota consecutiva y, sumando todos los torneos, el plantel viene con una seguidilla de seis partidos sin ver la victoria.

Defensa y Justicia le infligió a Boca Juniors su tercera derrota consecutiva en la Copa de la Liga Profesional (LPF), al derrotarlo por 1-0, en partido válido por la cuarta fecha de la zona B, que se disputó en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

El equipo de Florencio Varela, que está en semifinales de Copa Sudamericana, sacó ventaja y la defendió hasta el cierre, con el tanto de Nicolás «Uvita» Fernández, a los 46 minutos del primer período.

El conjunto xeneize, que orienta el DT Jorge Almirón, volvió a exhibir una nítida cuota de falta de contundencia. Además acumula una serie, juntando todas las competencias, de seis partidos sin ganar. La última victoria fue un 3-1 sobre Platense, en agosto pasado.

Ante semejante panorama que vuelve a poner en tela de juicio su conducción técnica en el equipo de la Ribera, Almirón manifestó su disconformidad con el resultado y resaltó que la caída «nos duele a todos porque somos un equipo grande».

«Duele mucho la derrota porque veníamos con intenciones de ganar. Hablaré con los muchachos para corregir algunas cosas que son trabajables» apuntó el técnico en la conferencia de prensa que brindó tras finalizar el partido.

«Yo pienso en hoy, no en Palmeiras. El equipo tiene intención de jugar, en el primer tiempo creamos situaciones de gol. No me puedo volver loco por un mal resultado, no puedo decir que el equipo no intenta o no juega bien, debemos ser concretos. Las (chances) que tenemos, hay que meterlas» sentenció.

Después, el DT evaluó, de manera muy particular, las situaciones que les creó el «Halcón» de FLorencio Varela, especialmente en los 25 minutos finales del primer período. «Fueron pelotazos, el arquero (Enrique Bologna) sacó 2, 3 largas y le pegó muy bien”.

“El retroceso es difícil, es un pelotazo de 50, 60 metros que pasa por arriba de los centrales y alguna situación generaron. Hay que evaluar más las situaciones y debo hablar con los jugadores», prometió Almirón.

El plantel regresará este sábado a los entrenamientos en el predio de Ezeiza para preparar el encuentro del martes ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades, desde las 18.30. El equipo xeneize viajará a la capital santiagueña en vuelo charter el lunes por la tarde.