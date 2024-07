Boca protagonizó otro escándalo tras no incluir a los refuerzos en la Copa Sudamericana

La situación se dio a conocer luego de lo que fue el compromiso en Ecuador contra Independiente del Valle.

El plantel de Boca, que anoche igualó 0 a 0 ante Independiente del Valle en Ecuador, regresó al país y realizó un entrenamiento regenerativo en el complejo deportivo de Ezeiza. Una vez finalizado, puertas adentro la dirigencia volvió a ser protagonista de un escándalo luego de entregar tarde la lista y no poder contar con los refuerzos que llegaron para el segundo semestre del año.

En esta oportunidad, un futbolista que se fue se vio perjudicado por el Consejo de Fútbol y no arrancó para nada bien en su nuevo club.

Se trata de Jorman Campuzano, futbolista que no fue habilitado en la liga colombiana para defender la camiseta de Atlético Nacional, que derrotó a Alianza por 2-0, ya que desde la dirigencia azul y oro no enviaron los papeles en tiempo y forma. Si bien viajó con el resto del plantel y esperó hasta último minutos la chance de que eso suceda pero no fue así. Por eso mismo, quedó afuera hasta del banco de suplentes y generó mucha bronca en su nuevo destino que intentaban contar con él desde el arranque.

Si todo marcha en condiciones, recién podría llegar a decir presente el domingo cuando deban recibir a América de Cali, a partir de 19:45 (hora de Argentina), en el cotejo correspondiente a la segunda jornada del certamen. Cabe destacar que en el seno dirigencial del Verde Paisa hubo muchísima molestia con sus pares de Boca, algo que también repercutió en el futbolista y su entorno.

Fin de ciclo: Darío Benedetto rescinde su contrato con Boca

Darío Benedetto decidió poner fin a su segunda etapa en Boca antes de lo previsto al rescindir su contrato con el club. Su salida se produce tras un periodo en el que fue marginado del equipo principal, sin ser convocado para los encuentros bajo la dirección de Diego Martínez.

El delantero, que acumuló 96 partidos y marcó 26 goles durante su segundo ciclo en Boca, ahora busca nuevos destinos futbolísticos. Se rumorea que podría recibir ofertas de clubes en Norteamérica, incluyendo Tijuana y posiblemente América en México, así como posibles intereses de clubes de la Major League Soccer (MLS).

Benedetto, quien ha sido parte de seis títulos con el Xeneize en total, incluyendo la Copa de la Liga y la Supercopa Argentina en 2022, ahora está evaluando sus opciones para continuar su carrera fuera de Argentina.

Esta decisión marca el final de una etapa para Benedetto en el club del que es hincha, donde ha dejado su huella como uno de los goleadores destacados del club en los últimos años.