Boca perdió ante Belgrano y aumenta su crisis deportiva

El “Xeneize” sumó su tercera derrota consecutiva y el técnico Diego Martínez, quedó al borde del despido.

Belgrano superó a Boca 2-0 en el Gigante de Alberdi. Foto: Agencia Noticias Argentinas / Belgrano

Boca no levanta cabeza y volvió a perder, esta vez 2-0 ante Belgrano en Córdoba, en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga Profesional. Tras un primer tiempo sin muchas emociones, donde Boca mostró poco y nada, el equipo local se impuso en el complemento con goles de los delanteros Franco Jara y Nicolás “Uvita” Fernández, dejando al conjunto dirigido por Diego Martínez en una profunda crisis.

El primer tiempo en el estadio Julio César Villagra fue para el olvido, ya que Boca no generó peligro al no rematar ni una sola vez al arco, reflejando el momento actual del equipo y Belgrano tampoco fue efectivo en las situaciones que tuvo. La única jugada destacada fue la lesión de Cristian Medina, que debió ser reemplazado por Exequiel Zeballos.

En el complemento, Belgrano tomó el control y a los 13 minutos, Jara abrió el marcador tras un penal atajado por Leandro Brey, pero que el delantero capitalizó en el rebote. Desde ese momento, Boca se desmoronó y fue superado en todas las líneas.

El “Pirata” dominó a voluntad y pudo ampliar la ventaja en varias ocasiones, incluyendo dos tiros al poste en la misma jugada y un gol de “Uvita” Fernández a los 23 minutos tras un gran pase de cabeza de Alejandro Rébola. Boca nunca logró reaccionar y, salvo por algunas intervenciones del arquero Brey, el equipo no mostró señales de mejora.

El conjunto “Xeneize” se vio desdibujado y sigue sin encontrar el rumbo futbolístico tras la eliminación en la Copa Sudamericana y los dos clásicos perdidos ante Racing y River, por su parte Belgrano, logró una victoria que lo deja bien parado de cara al enfrentamiento de la próxima fecha, donde jugará el clásico cordobés ante Talleres.

Con esta derrota, Boca se ubica duodécimo en la Liga Profesional, lejos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores y Martínez queda en la cuerda floja tras este resultado, en un contexto donde las derrotas ante River y Racing habían encendido las alarmas y ya se especulaba que el técnico iba a vivir el día a día, dependiendo como transcurrían los demás encuentros.

Belgrano con esta victoria queda en la novena posición con 24 unidades y queda a nueve unidades del líder solitario, Vélez.

Síntesis de Belgrano vs Boca por la decimosexta fecha de la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 16.

Belgrano 2-0 Boca.

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Silvio Trucco.

Belgrano: Juan Espinola; Alejandro Rébola, Anibal Leguizamón, Rafael Delgado; Gabriel Compagnucci, Facundo Quignon, Esteban Rolón, Juan Vélazquez; Francisco González Metilli, Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Juan Cruz Real.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Aaron Anselmino, Jorge Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Cristian Medina, Tomás Belmonte; Kevin Zenon, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Goles en el segundo tiempo: 13m Franco Jara (Be), 23m Nicolás Ferández (Be).

Cambios en el primer tiempo: 38m Exequiel Zeballos por Cristian Medina (BJ).

Cambios en el segundo tiempo: 21m Lucas Menossi por Esteban Rolón (Be), 25m Milton Giménez por Milton Delgado (BJ), 29m Mariano Troilo por Franco Jara (Be), 37m Pablo Chavarría por Nicolás Fernández (Be), Bryan Reyna por Juan Velázquez (Be), Nicolás Meriano por Rafael Delgado (Be), 40m Marcelo Saracchi por Lautaro Blanco (BJ), Agustín Martegani por Edinson Cavani (BJ).