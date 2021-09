Boca lo dio vuelta y venció 2-1 a Central con un gol sobre el final

El Xeneize se quedó con la victoria por un gol en contra de Torrent (44′ St) y rompió un maleficio de 15 años en el Gigante. Gastón Ávila abrió la cuenta para Central a los 11m. y lo empató Luis Vázquez a los 35m. Desde la llegada de Battaglia, el equipo sacó 10 de 12 posibles.

Boca venció a Rosario Central, 2 a 1, sobre el final de un frenético partido jugado en el Gigante de Arroyito por la décima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles fueron convertidos por Gastón Ávila para Central y Luis Vásquez para Boca, ambos en el primer tiempo, y el ingresado defensor local Fernando Torrent marcó en contra de su valla sobre el final del encuentro.

Boca jugó de menor a mayor, fue superado en el comienzo pero se recuperó y dominó el juego en la segunda mitad del primer tiempo y en casi todo el complemento, con la buena circulación de sus volantes -en especial Juan Ramírez y el ingresado Aaron Molinas- y la proyección de sus laterales.

Central impuso su juego vertical en el comienzo y en dos o tres toques de Emiliano Vecchio -su figura y conductor- o de Emmanuel Ojeda buscaba las proyecciones de los laterales o volantes externos para asistir a sus delanteros.

Apenas habían jugado tres minutos cuando Vecchio hizo un córner corto desde la izquierda hacia Blanco, quien metió un centro que peinó Vázquez y remató Ojeda, con una volea de zurda, que Agustín Rossi salvó en gran forma y la pelota rebotó en el travesaño y en el poste izquierdo antes de que Espinoza cortara la jugada por una falta de Ruben al arquero.

Hasta que a los 10′ Central tradujo en la red su dominio inicial: gran córner de Vecchio desde la izquierda y mejor cabezazo de anticipo de Ávila, quien le metió con el parietal derecho arriba, en el primer palo, en el primer golazo de la noche.

En el ataque siguiente Lucas Gamba le cometió una falta a Campuzano, la pelota siguió e Izquierdoz le metió una plancha a Ruben que pareció de expulsión, pero Espinoza ni siquiera lo amonestó porque había cobrado la primera infracción.

Central siguió con su libreto de presión alta y ataques verticales y a los 13′ casi aumenta con un buen centro de Zabala desde la derecha, despejado por Rojo, que Martínez remató de zurda pero Rossi salvó al córner, y a los 15′ con una palomita de Gamba atajada por el arquero «xeneize», tras un centro de Blanco.

Boca se adueñó de la pelota desde los 19′ cuando Ramírez jugó de enganche y Sández comenzó a proyectarse por la izquierda y a juntarse con Briasco y Almendra.

Así llegó por primera vez a los 19′ en una jugada que anticipó el gol del empate: centro de Sández pasado y cabezazo de Weingandt, que pegó en la base del poste izquierdo, con Broun vencido.

Y a los 24′ Sández volvió a mandar el enésimo centro desde la izquierda y esta vez Vázquez se cobró su quedo en el primer gol y pagó con la misma moneda: le ganó a Ávila y lo empató con un cabezazo al primer palo.

Boca acentuó su dominio del balón y del campo en el complemento y dispuso de varias llegadas claras, como un gran cabezazo de Izquierdoz, tras un córner de Almendra, que rozó el poste izquierdo, a los 21′.

Central devolvió golpe por golpe y a los 28′ tejió su mejor jugada del complemento, en la que tocaron Ruben, Gamba, Ferreyra y Vecchio, quien quedó solo por la izquierda pero elevó el derechazo, solo frente a Rossi.

Pero Boca dominó el partido en el final, como a los 35′ cuando Broun salvó su arco dos veces: primero cuando se resbaló Almada, Ramírez habiltó a Vázquez y «Fatura» le ganó el mano a mano, y luego cuando Weingandt entró solo por la derecha y el arquero la sacó con el pie derecho.

Hasta que a los 44′ Weingandt habilitó al ingresado Pavón por la derecha, quien mandó un centro atrás que Torrent quiso despejar, pero no hizo más que empujarla hacia su propio arco, junto al poste derecho, en el gol en contra que definió un partidazo, en el que Central y Boca se atacaron durante 95 minutos.

Así, Boca cortó una racha de 15 años sin ganarle a Central en el Gigante de Arroyito, y otra no menor, en la que los «canallas» habían vencido en los seis últimos partidos entre ambos equipos.

En la próxima jornada, la undécima, Central visitará a Banfield el miércoles y Boca recibirá un día antes a Defensa y Justicia.

Síntesis

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian «Kily» González.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Agustín Almendra; Juan Ramírez; Norberto Briasco y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Goles en el primer timepo: 10′ Ávila (C) y 35′ Vázquez (B).

Gol en el segundo tiempo: 44′ Torrent (C), en contra.

Cambios: en el segundo tiempo, 16′ Aaron Molinas por Medina (B) y Alan Varela por Campuzano (B); 28′ Cristian Pavón por Briasco (B); 29 Alan Marinelli por Gamba (C); 33′ Rafael Sangiovani por Zabala (C); 40′ Fernando Torrent por Damián Martínez (C) y Michael Covea por Vecchio (C); 41′ Diego González por Ramírez (B) y Sebastián Orsini por Vázquez (B).

Amonestados: Damián Martínez (C); Campuzano y Rojo (B).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Gigante de Arroyito.