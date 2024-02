Boca cambia medio equipo para enfrentar a Tigre por la Copa de la Liga: hora, TV y formaciones

Boca Juniors, con la ausencia del uruguayo Edinson Cavani, buscará esta tarde el primer triunfo oficial de la era técnica de Diego Martínez cuando visite a un golpeado Tigre, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional. El partido en el estadio José Dellagiovanna comenzará a las 19.45 y será transmitido por la señal TNT Sports.



En busca de los tres puntos, Martínez decidió hacer varios cambios en el equipo. La principal novedad pasa por la aparición de Lautaro Blanco, quien tendría su debut oficial con la camiseta auriazul en el lateral izquierdo en lugar de Frank Fabra, resistido por muchos hinchas de Boca tras su expulsión en la final de la Copa Libertadores de América 2023.

También se producirá la presencia del juvenil Mauricio Benítez en reemplazo del colombiano Jorman Campuzano y la confirmación de Darío Benedetto como reemplazante del lesionado Edinson Cavani.

Además, el peruano Luis Advíncula volvió a aparecer como mediocampista por derecha como lo utilizaba Jorge Almirón. Mientras tanto, Aaron Anselmino salió de la lista de los convocados por estar descompuesto. Su lugar será ocupado por Marcelo Saracchi.

Por lo tanto, la formación de Boca para afrontar este partido de la fecha 3 de la Copa de la Liga ante Tigre sería con Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal y Blanco; Advíncula, Benítez, Guillermo Fernández y Kevin Zenón; Benedetto y Miguel Merentiel.

Pipo Gorosito también haría cambios en Tigre

En Tigre se intuyen cambios después de la deslucida actuación ante Racing en Avellaneda, que generó el disgusto de su entrenador Néstor “Pipo” Gorosito. “No es normal que un equipo pierda 3-0 y no tenga una amarilla”, reclamó en disconformidad con la actuación de sus dirigidos en el Cilindro.

El “Matador” de Victoria no anotó goles en la Copa de la Liga ya que había empatado 0-0 con Sarmiento, en la primera fecha, con otra presentación de bajo rendimiento.

Probables formaciones

Tigre: Matías Tagliamonte; Martín Garay, Augusto Aguirre, Gian Nardelli y Juan Sánchez Miño; Tomás Galván, Agustín Cardozo, Gonzalo Maroni y Brahian Alemán; Blas Armoa y Flabian Londoño. DT: Néstor Gorosito.

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal y Frank Fabra; Luca Langoni, Jabes Saralegui, Guillermo “Pol” Fernández y Kevin Zenón; Darío Benedetto y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Los otros partidos del lunes de la Copa de la Liga

17:30 Godoy Cruz vs Lanús (TNT Sports)

18:00 San Lorenzo vs Unión (ESPN Premium)

21:30 Estudiantes (LP) vs Racing Club (ESPN Premium)

22:00 Banfield vs Instituto (TNT Sports).