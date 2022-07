Benedetto: «Izquierdoz fue el mejor capitán que tuve y no se si salió por razones futbolísticas»

El delantero rompió el silencio, banco al Cali y aseguró que sigue teniendo el apoyo de Riquelme

Darío Benedetto salió este miércoles en defensa de Carlos Izquierdoz, el capitán de su equipo que no jugó ante San Lorenzo por decisión del nuevo técnico, Hugo Ibarra, y puso en duda que haya sido «por razones futbolísticas», y después de haber discutido con los integrantes del Consejo de Fútbol por los premios por la Copa Libertadores en la noche previa a la eliminación ante Corinthians.

«Me duele más porque soy muy amigo de Carlos y lo quiero mucho. Tuve muchos capitanes y al «Cali» lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida. Fue el mejor que tuve. Es profesional, buena gente, sabe como pelear los premios, tiene todo lo que tiene que tener un capitán. Se cuida con las comidas y es el primero que llega y el último que se va. Me duele por la persona, porque lo aprecio», remarcó.

«No sé si fue una decisión futbolística. Creo que estuvimos bien contra Corinthians, fuertes. Ibarra es hincha de Boca, estuvo en todos los partidos, vio y a lo mejor le pareció que tenía que salir. No nos podemos meter. Si es futbolístico o no, para mí no», agregó el Pipa.

«Porque te puede gustar un jugador o no. Me parece que los titulares demostramos que estábamos bien, ya que clasificamos primeros, salimos campeones. Me duele porque lo quiero mucho, pero son decisiones en las que no me puedo meter como jugador», cerró.