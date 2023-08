Belgrano aprovechó un error de Claypole, lo eliminó de la Copa Argentina y se metió en octavos

El Pirata se impuso por 1 a 0 en Junín y enfrentará en la próxima instancia a San Lorenzo.

Belgrano se impuso por la mínima y está entre los 16 mejores del certamen.FOTO NA: Prensa Copa Argentina.

Belgrano de Córdoba, con equipo alternativo, fue superior a Claypole y lo venció por 1 a 0 tras un error del arquero Thiago Libares en un aceptable encuentro disputado esta noche, en Junín, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina.

El delantero Daniel Barrea, a los 44 minutos del primer tiempo, le dio el triunfo con un gol de volea al equipo de Córdoba tras el error del arquero rival.

Con este resultado, Belgrano accedió a los octavos de final y deberá enfrentar a San Lorenzo por un lugar entre los ocho mejores del certamen.

En el comienzo del encuentro fue Claypole, equipo que milita en la Primera C (cuarta división del fútbol argentino), el que comenzó mejor, ya que mostró una versión ambiciosa en la que depositó su juego en un mediocampo de buen juego que con el correr de los minutos se fue aplacando.

Esa debacle en el nivel futbolístico por parte del «Tambero» le permitió a Belgrano dominar los hilos del partido y con un ritmo lento hasta de mitad de cancha, pero con verticalidad a la hora de atacar, lo arrinconó y dio varios avisos por medio de centros y algunos cabezazos por parte de sus delanteros que respondió de grata manera el arquero Libares.

Cuando el primer acto estaba por bajar su telón, el equipo de Córdoba logró ponerse en ventaja: un centro desde la derecha por parte de Francisco Facello dejó en jaque al portero Libares, quien calculó mal en la salida y, con un tibio despeje le dejó la pelota servida a Barrea, que de volea, firmó el 1 a 0.

En el complemento, el conjunto que milita la Primera División aprovechó su ventaja en el marcador y sin ser punzante se las ingenió para acechar a su contrincante en varias oportunidades y manejó los hilos del encuentro sin sobresaltos.

Por su parte, Claypole sin ideas y con los nervios a flor de piel, repitió los errores que le hicieron perder terreno en el certamen de su categoría -que lo tenía en puestos de ascenso-, y nunca logró inquietar a su rival, pese a que contó con el empuje y fervor de sus hinchas que se hicieron presentes en Junín y se despidieron de la Copa Argentina con esta derrota.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Copa Argentina.

16avos de final.

Belgrano (1) – (0) Claypole.

Estadio: Eva Perón (Sarmiento de Junín).

Árbitro: Julio Barraza.

Belgrano: Manuel Vicentini; Francisco Facello, Alejandro Rébola, Mariano Troilo, Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas, Matías Marín; Ibrahim Hesar y Daniel Barrea. DT: Guillermo Farré.

Claypole: Tiago Libares; Santiago Villarreal, Facundo Simioli, Sebastián De Luca, Alejo Daivez; Jonathan Benítez, Facundo Garzino, Javier Monzón, Sergio Acosta; Matías Coselli y Aaron Caraballo. DT: Jesús Díaz.

Gol en el primer tiempo: 44m Daniel Barrea (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Emanuel Díaz por De Luca (C); 12m Rodrigo Campanelli por Simioli (C), Juan Avellaneda por Monzón (C); 22m Adrián Ocampo por Caraballo (C), Lucas Carballo por Coselli (C); 28m Juan Barinaga por Facello (B), Pablo Chavarria por Hesar (B), Nicolás Brito por Barrea (B); 38m Diego Novaretti por Troilo (B); 45m Franco Rami por Marín (B).

Escrito por Leonardo González

NA