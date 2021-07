Batista palpita el debut olímpico argentino: «Los chicos están con muchas ganas»

El equipo ante Australia formaría con: Jeremías Ledesma; Hernán De La Fuente, Leonel Mosevich, Facundo Medina y Claudio Bravo; Fausto Vera y Santiago Colombatto; Fernando Valenzuela, Alexis Mac Allister y Ezequiel Barco; Adolfo Gaich.

Fernando Batista está ante el desafío de repetir las medallas de oro en Atenas 2004 y Beijing 2008.

El entrenador del seleccionado olímpico argentino, Fernando Batista, contó que los jugadores «están con muchas ganas» de debutar en los Juegos de Tokio 2020 y que viven la previa del partido del jueves ante Australia con «adrenalina y ansiedad».

La delegación realizó este martes su segundo entrenamiento en Japón y luego Batista y el delantero Adolfo Gaich visitaron el imponente estadio de Sapporo donde jugarán los primeros dos partidos del grupo C.

«Es hermoso, dan ganas de jugar un ratito. Esperamos que el jueves podamos jugar bien y llevarnos un triunfo«, dijo el «Bocha» Batista sobre el imponente estadio techado que ya fue sede del Mundial de fútbol en 2002 y de Rugby en 2019.

«Es un estadio muy lindo. Ya teníamos ganas de jugar y al verlo me dieron muchas más. Me sorprendió muchísimo, no esperaba algo tan lindo», coincidió Gaich, en declaraciones a la cuenta oficial del seleccionado argentino.

#SelecciónOlímpica Nueva actividad en #Sapporo con la mente puesta en el debut del jueves ante @Socceroos. ¡Vamos los pibes! 🤪🇦🇷🤟🏽 pic.twitter.com/ABr5LrqxA7 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 20, 2021

El entrenador agregó que ya están «ultimando detalles» para el debut contra Australia y resaltó las «ganas» de los jugadores.

«Estamos cerca del debut y lo vivimos con la adrenalina y ansiedad de querer debutar. Los chicos están con muchas ganas y con muchos entrenamientos», destacó el DT.

Sobre Australia, el primer rival, el «Bocha» advirtió que será «duro» ya que son potentes físicamente.

«Es un rival físico, corren mucho y tenemos que cuidarnos de eso. Pero nosotros tenemos que ser los protagonistas del partido y manejar los tiempos», señaló el hermano de Sergio, campeón del mundo en México 1986 como jugador y ganador de la medalla de Oro en Beijing 2008 como entrenador.

#SelecciónOlímpica El imponente estadio que albergará los dos primeros juegos y la grata sorpresa para el atacante albiceleste 🇦🇷 pic.twitter.com/nTlFvRkUkt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 20, 2021

El equipo para el primer partido sería el mismo que jugó el último amistoso ante Corea del Sur: Jeremías Ledesma; Hernán De La Fuente, Leonel Mosevich, Facundo Medina y Claudio Bravo; Fausto Vera y Santiago Colombatto; Fernando Valenzuela, Alexis Mac Allister, Ezequiel Barco; Adolfo Gaich.

La Argentina, integrante del grupo C, debutará el jueves 22 de julio ante Australia, a las 7.30 de nuestro país, en el estadio Domo Sapporo.

Tres días después enfrentará en el mismo escenario a Egipto, a las 4.30, y cerrará su participación en la fase de grupos frente a España el 28 de julio, a las 8, en el estadio Saitama.