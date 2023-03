Barracas Central amargó a Atlético Tucumán cerca del final

El equipo tucumano ganaba con un gol de Estigarribia pero igualó Mater cuando nadie lo esperaba.

Maestro Puch protege el balón ante la marca de sus rivales. Atlético dejó escapar el triunfo.

Atlético Tucumán hizo el gasto pero debió conformarse con un empate 1 a 1 frente a Barracas Central, como local, en un encuentro válido por la octava fecha de la Liga Profesional, disputado esta noche en el estadio José Fierro.

El delantero Marcelo Estigarribia puso en ventaja al equipo tucumano, a los 25 minutos de la primera parte, pero Barracas llegó a la igualdad por medio de Facundo Mater, quien marcó sobre los 35 del complemento.

Este resultado le cayó mejor a Barracas, que sumó un punto para engrosar su promedio, mientras que Atlético quedó más abajo en la tabla de los descensos.

Durante todo el partido el equipo local mantuvo la iniciativa, aunque con altibajos, pero no pasó demasiados sobresaltos frente a un rival que salió a cuidarse y también a tratar de acertar con algún contragolpe.

Luego de una gran jugada de Coronel, éste habilitó a Estigarribia, quien remató desde la media luna y batió al arquero Desábato.

Se daba lógica, y todo presagiaba que Atlético podía aumentar la diferencia en cualquier momento, de hecho, tuvo algunas posibilidades pero sus delanteros fallaron en la definición.

En la segunda etapa el local bajó un poco el ritmo, de a poco se animó Barracas y a diez minutos del final -tras un centro desde la izquierda- Mater clavó el empate, ante la sorpresa del público local.

Atlético se apuró en el tramo final, empujó y buscó pero careció de profundidad, mientras que Barracas aguantó como pudo para llevarse un punto de oro.

En la próxima fecha de la Liga Profesional el equipo tucumano visitará a Colón de Santa Fe y Barracas será anfitrión de Boca.

Esta es la síntesis:

Atlético Tucumán 1 – Barracas Central 1.

Estadio: At.Tucumán.

Arbitro: Silvio Trucco.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Moisés Brandán, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Bautista Koicubinski, Joaquín Pereyra, Mateo Coronel; Ignacio Maestro Puch y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Barracas: Andrés Desábato; Mauro Peinipil, Agustín Dátola, Fransciso Alvarez, Juan Díaz; Facundo Mater, Carlos Arce, Iván Tapia, Lucas Colitto; Ricardo Centurión y Bruno Sepúlveda. DT: Rodolfo De Paoli.

Gol en el primer tiempo: 25m. Estigarribia (AT).

Gol en el segundo tiempo: 35m. Mater (BC).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Alan Cantero por Peinipil (BC); 18m. Renzo Tesuri por Maestro Puch (AT); 28. Cristian Menéndez por Estigarribia y Hernán De la Fuente por Brandán (AT); 40m. Rodrigo Herrera por Centurión y 44m. Maximiliano Rodríguez por Mater (BC).

