Banfield se salvó del descenso con el triunfo ante Colón

Fue por 2 a 1 en el último minutos del partido para quedarse por otro año más en la máxima categoría.

Festejo de Banfield. Foto NA: PRENSA BANFIELD.

Banfield le ganó en el final del partido a Colón de Santa Fe por 2 a 1 y logró la permanencia en la máxima categoría por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Con dos tantos de Milton Giménez, uno de penal y el otro punteándola en el área chica, Banfield mantuvo la categoría y condenó a Colón a jugar hasta la última fecha para buscar la salvación junto a su clásico rival, Unión.

Banfield estaba mucho mejor, con más llegadas y pelota dominada, por lo que pudo coronar el buen juego con un penal: el recién ingresado Gian Nardelli tomó de la camiseta a Juan Bisanz tras un centro desde la derecha y el árbitro Pablo Dóvalo sancionó la pena máxima. Giménez se paró desde los doce pasos y puso el 1 a 0.

A los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Colón estaba mucho mejor, Germán Conti bajó un pelotazo largo desde su propio campo y le peinó el balón a Ábila, para que aguante la pelota en el área y de media vuelta empatara el partido para el conjunto santafesino.

En el final del partido, el goleador Giménez punteó la pelota en la puerta del área chica después de remate casi centro de Emanuel Coronel y le dio el triunfo a Banfield y la permanencia en Primera División ante su gente.

Esta es la síntesis de Banfield vs. Colón por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional:

Copa de la Liga Profesional.

Zona A.

Fecha 12.

Banfield 2-1 Colón.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Darío Herrera.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aarón Quirós, Emanuel Insúa; Yvo Calleros; Juan Álvarez, Martín Cañete, Ignacio Rodríguez, Juan Bisanz; Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.

Colón: Matías Ibáñez; Facundo Garcés, Germán Conti, Rafael Delgado; Eric Meza, Rubén Botta, Cristian Vega, Baldomero Perlaza, Emmanuel Más; Ramón Ábila y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Goles en el primer tiempo: 46m Milton Gménez -penal- (B).

Goles en el segundo tiempo: 19m Ramón Ábila (C); 47m Milton Giménez (B).

Cambios en el primer tiempo: 27m Gian Nardelli por Meza (C).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Favio Álvarez por Delgado (C); 25m Gerónimo Rivera por Álvarez (B); 29m Jesús Soraire por Cañete (B); 33m Jorge Benítez por Toledo (C); 34m Stefano Moreyra por Vega (C); 49m Sebastián Sosa Sánchez por Giménez (B); Mateo Pérez por Bisanz (B).

NA