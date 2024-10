Axel Kicillof se reunió con Lula da Silva en México, para «construir la agenda regional»

Esta es la segunda vez que el gobernador bonaerense y el presidente brasileño se reúnen y se dio ante la previa al acto de asunción de Claudia Sheinbaum.

Este martes, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la previa al acto de asunción de la flamante presidenta de México, Claudia Sheinbaum se juntó con Luiz Inácio Lula da Silva con motivo de “construir la agenda regional”.

El encuentro duró casi dos horas y tuvo como eje central el financiamiento y el ingreso de divisas a la provincia de Buenos Aires, en medio del ajuste impuesto desde el Ejecutivo nacional, a cargo de Javier Milei. El encuentro con Lula, significó también un desafío de Kicillof al mandatario nacional respecto a la relación con los dirigentes de la región.

De esta manera, y aprovechando el mal vínculo del jefe de Estado libertario con su par de Brasil, Kicillof le mojó la oreja al Presidente, con quien ha tenido más de un encontronazo, al reunirse con Lula, su vice, Geraldo Alckim, el ministro de Economía, Fernando Haddad, y el canciller, Mauro Vieira.

Cabe recordar que, a mediados de agosto, el gobernador bonaerense viajó a Brasil para reunirse con funcionarios brasileños y cerrar iniciativas de cooperación sobre inversiones y proyectos productivos para la provincia de Buenos Aires.

Es que, ante la apremiante situación financiera que vive el territorio bonaerense y tras haber perdido la mega inversión de YPF y Petronas en Bahía Blanca, Kicillof volvió a reunirse este martes con Lula da Silva.

Esta reunión, tampoco fue desaprovechada por el gobernador bonaerense, quien en dialogo con la AM750, lamento que no haya ningún representante del gobierno nacional en el acto de asunción de la presidenta de México, y afirmó que fue “invitado en una categoría de invitados especiales”.

“Voy a poder participar, pero me atrevo a decir que, por esta ausencia de Javier Milei, en nombre no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de un país que no quiere tener relaciones tan distantes o cortadas con un país del continente”, afirmó Kicillof,

También, el mandatario resaltó que México representa la segunda economía de Latinoamérica y volvió a disparar contra el presidente Javier Milei, que pego el faltazo a la ceremonia de asunción.

“No tiene ninguna lógica política, económica, histórica, en un momento tan importante como la asunción de la primera presidenta en la historia de México”, resaltó Kicillof y sumó: “Por primera vez en mucho tiempo hay gobiernos con sintonía en su mirada a la región, mientras que Argentina se ve en una aventura trasnochada”.