Axel Kicillof le contestó a Javier Milei: «No cumple con lo que juró ante la Constitución»

El gobernador de Buenos Aires le respondió al Presidente luego de que el mandatario respaldara la “rebelión fiscal”. «Hay que ponerle freno a este desquicio”, lanzó.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pronunció hoy una dura respuesta contra el presidente Javier Milei luego de que este respaldara la «rebelión fiscal» convocada por el diputado nacional José Luis Espert para el territorio bonaerense.

“Lo quiero dejar claramente establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley, en este caso la impositiva”, sostuvo Kicillof en una conferencia de prensa que brindó este lunes. “El que juró cumplir la Constitución nacional no lo está haciendo”, agregó.

“Pareciera que cada uno de estos ataques y verdaderas locuras están dirigidas a veces a una persona, porque en este caso me menciona a mí, pero no es la primera vez, va rotando según el enojo y el rapto del día. En general no es contra el gobierno. Lo que plantea Milei es contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, criticó.

Y denunció: “Pareciera que quiere generar un problema con las prestaciones y los derechos básicos en todas las provincias. Ya le tocó al gobernador de Chubut, al de Córdoba, al de Santa Fe, le tocó a periodistas y artistas. Parece que nadie está exento de recibir estas descargas contra diferentes figuras públicas”.

“No se por qué lo hace, no soy psicólogo, soy gobernador elegido por el pueblo de Buenos Aires y la tarea que tenemos es defender los derechos, el estado provincial y los recursos con lo que se financia. Creo que hay que ponerle freno urgentemente a este desquicio”, lanzó Kicillof.

“No se puede gobernar por impulso. Si una persona gobierna por impulsos uno se pregunta cómo pretende gobernar a un país. Tal vez sea una respuesta o una venganza por lo que ocurrió con el DNU en el Senado”, sentenció, sosteniendo que “no fue defendido por ningún experto de ninguna ideología política. Nadie dijo que el DNU era válido porque su contenido es muy pernicioso”.

Tras hacer referencia muchas veces a la actividad del Presidente en redes sociales, lanzó que “hace falta estar despierto a las horas de trabajo”.

“Invito al Presidente a que salga del encierro, que salga y recorra lo que pasa en nuestros barrios, producto de este plan económico que resulta criminal en sus resultados. Tal vez no se ve en Olivos ni tuiteando obsesivamente por la madrugada… No está viento el daño del brutal ajuste que lleva adelante”, remató.