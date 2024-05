Axel Kicillof en Florencia Varela: «El ajuste de Milei lo está pagando el pueblo»

El gobernador bonaerense encabeza un acto en Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense, bajo la consigna “La patria no se vende”.

Axel Kicillof cierra este sábado una jornada de debate partidario denominado «Plenario de multisectoriales y militancia» tiene como consigna “La Patria no se vende” y se desarrolla en el polideportivo Thevenet de Florencio Varela.

Entre otros conceptos, el gobernador bonaerense dijo que la consigna “La patria no se vende” responde a “un rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, un no a los valores que expresan, no a la intolerancia y la agresión que utiliza el Presidente; es un rechazo a la entrega de la patria y a la crueldad como práctica política”.

Tras señalar que “este es un acto de lucha”, subrayó que su contenido es “un rechazo al intento de disolver los derechos laborales, un rechazo al intento de destruir la industria nacional y de regalar nuestros recursos naturales”.

“Venimos a afirmar que no pasarán por encima de los derechos de la provincia de Buenos Aires, no van a pasar por encima de los derechos de nuestro pueblo”, sostuvo, advirtiendo que “estamos también para pensar y organizar la militancia en esta etapa, para elaborar los diagnósticos para pensar nuestra provincia y los problemas federales y del país”.

“Estamos para poner en marcha la imaginación política que piense el futuro de la provincia y el país”, dijo Kicillof, agregando que “reconocemos y respetamos la legitimidad de origen del Presidente, pero también decimos que en la provincia de Buenos Aires ganamos las PASO, ganamos las generales y ganamos el balotaje, y eso es algo que el Presidente tiene que respetar”.

“Desde Florencio Varela le decimos al Presidente que respete la legitimidad y el mandato de este gobierno provincial, de cada uno de los intendentes y de cada uno de los gobernadores”, añadió.

Además dijo que “Milei mintió: estamos ante una de las más grandes estafas electorales” porque “el ajuste no lo está pagando la ‘casta’: el ajuste de Milei lo está pagando el pueblo… Este es el ajuste de siempre y le está rompiendo la espalda al pueblo”, destacó.