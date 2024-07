Axel Kicillof defendió el rol del Estado: «Para la producción y el trabajo, no es algo optativo»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires cerró el segundo Congreso Productivo Bonaerense con críticas al Gobierno nacional porque «Estado y mercado no son contradictorios».

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este miércoles el segundo Congreso Productivo Bonaerense en el que realzó el rol del Estado para la producción y el trabajo a la vez que criticó al gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, por intentar «romper el aparato productivo» con su política económica.

«Estado y mercado no son contradictorios», indicó Axel Kicillof en el discurso de cierre que ofreció en Mar del Plata. Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo que está haciendo el Gobierno es «romper el aparato productivo, romper los ingresos, romper la familia, romper los hogares».

«Es una política económica que está dirigida a eso», sentenció el mandatario provincial, que describió como una «idea minoritaria» la postura de que «podría haber un país y un capitalismo sin Estado».

«Para la producción y el trabajo, el Estado no es algo optativo. Creo que esa idea minoritaria de que podría haber un país y un capitalismo sin Estado es algo absolutamente absurdo. Creo que es una opinión tan minoritaria que no es una discusión. Se convirtió en una discusión porque quien preside hoy anda diciendo que vino a destruir el Estado. Es absolutamente absurdo y casi para no tomar en serio», insistió.

Axel Kicillof aseguró que «mercado y Estado no son contradictorios», y que «para tener más actividad privada» se necesita «un Estado que sea mejor, que llegue más, que ayude más».

Durante el gobierno de Javier Milei «ha habido un ataque frontal a los ingresos de las grandes mayorías», destacó el mandatario bonaerense, al dar cuenta de una caída del «aproximadamente 20%» de los salarios y jubilaciones, «una de las caídas más abruptas y más fuertes de la historia nacional».

«Estamos viendo las consecuencias: caen los salarios, cae el consumo y caen las ventas. Lo que están haciendo es romper el aparato productivo, romper los ingresos, romper las familias, romper los hogares, y es una política económica que está encaminada y dirigida a eso. Eso es que le vaya bien», advirtió.

Kicillof señaló que «producción, trabajo, industria y agro son cuestiones que tenemos que cuidar y defender», por lo que el gobierno bonaerense «viene a renovar su compromiso con la industria, la producción y el trabajo». «Los productores bonaerenses no se rinden, no bajan los brazos», aseguró.