Autorizaron la reapertura de los gimnasios en La Pampa

Tal como se esperaba, el Gobierno Nacional aceptó el pedido de La Pampa. Podrán hacerlo con un aforo del 30% de su capacidad y se usará una App para controlar la trazabilidad.

Finalmente, el Gobierno Nacional autorizó la reapertura de los gimnasios y academias de baile en la provincia.

El mismo día que el gobernador Sergio Ziliotto le puso fin al confinamiento estricto en la provincia, en base a una reducción en los casos de coronavirus, adelantó el pedido que había hecho a la administración de Alberto Fernández para lograr la reapertura de los gimnasios.

Sin embargo pasaron varios días sin respuestas y esa situación generó polémica con los principales actores de esa actividad económica que, hasta ahora, solo podían funcionar al aire libre y con un máximo de 10 personas.

La reapertura implica seguir adelante con el mismo protocolo que tenían: cada asistente deberá concurrir con una toalla y un recipiente con agua. Además, el decreto provincial que se conocerá en las próximas horas -para adherir a la norma nacional- incluirá el uso de una App para ejercer un mejor control de la trazabilidad.

El decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial dice lo siguiente:

«Exceptúase de la suspensión dispuesta, en los lugares considerados como de alto riesgo epidemiológico y sanitario en la Provincia de La Pampa, al desarrollo de la actividad de los gimnasios.

VISTO el Expediente N° EX-2021-53575813- -APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021, 287 del 30 de abril de 2021, 381 del 11 de junio de 2021 y su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.

Que, al respecto, por el Decreto N° 167/21 se prorrogó, en los términos de dicha norma, el referido Decreto N° 260/20 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Que a través de los Decretos N° 235/21 y su modificatorio N° 241/21 y N° 287/21, prorrogado por sus similares Nros. 334/21 y 381/21 se establecieron una serie de medidas generales de prevención y disposiciones temporarias, locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 25 de junio de 2021, inclusive.

Que en aquellos lugares que, en razón de su estatus sanitario, fueron considerados como de alto riesgo epidemiológico y sanitario no pueden desarrollarse las actividades detalladas en el artículo 16 del Decreto N° 287/21, prorrogado por los Decretos N° 334/21 y N° 381/21, entre las que se encuentran la de los gimnasios, salvo que se desarrolle al aire libre.

Que por el artículo 34 del Decreto N° 287/21, prorrogado a través de los Decretos N° 334/21 y N° 381/21, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” a ampliar, reducir o suspender las normas previstas en el citado Decreto N° 287/21, de acuerdo a la evaluación del riesgo epidemiológico y sanitario, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

Que la Provincia de LA PAMPA ha peticionado que se arbitren las medidas para que, en los lugares considerados como de alto riesgo epidemiológico y sanitario se autorice el funcionamiento de los gimnasios, con un aforo del TREINTA POR CIENTO (30 %) y en el marco del cumplimiento de los protocolos vigentes.

Que sobre el particular ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 34 del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de la suspensión dispuesta en el inciso f) del artículo 16 del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, en los lugares considerados como de alto riesgo epidemiológico y sanitario en la Provincia de LA PAMPA, al desarrollo de la actividad de los gimnasios, con un aforo del TREINTA POR CIENTO (30 %).

ARTÍCULO 2°.- Establecese que en el desarrollo de la actividad autorizada deberá garantizarse el cumplimiento de las Reglas de Conducta Generales y Obligatorias dispuestas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21 para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, de los protocolos vigentes en la jurisdicción y de las “Recomendaciones para la vuelta a las actividades deportivas individuales en contexto de la pandemia” que, como Anexo, integran la Decisión Administrativa N° 1518/20.

ARTÍCULO 3°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Santiago Andrés Cafiero – Carla Vizzotti

e. 23/06/2021 N° 43278/21 v. 23/06/2021

Fecha de publicación 23/06/2021»

Reunión caliente en Pico

El secretario de Deportes de la Provincia, Ceferino Almudévar, viajó este martes a General Pico para participar de una reunión con propietarios de gimnasios y academias de baile, donde reiteró que la reapertura de dichas actividades en espacios cerrados aún no estaba autorizad

a por Nación.

En el contexto de un tenso intercambio, los dueños de dichos emprendimientos adelantaron que, con o sin autorización, desde este miércoles iban a reabrir sus puertas, aunque más tarde otorgaron un plazo de 24 horas.

El encuentro se realizó en un gimnasio de calle 107 entre 20 y 22, donde también asistió la directora de Deportes de la Municipalidad, Mariela Lera.

Alrededor de 20 referentes de actividades deportivas, de salud y de baile, reclamaron una vez más por la reapertura de los espacios cerrados, luego de semanas de prácticas al aire libre con bajas temperaturas.

El intercambio entre dueños de gimnasios y academias y los funcionarios siempre giró sobre el mismo punto, y la frustración ante la falta de respuestas, más allá de la comprensión de las autoridades a la compleja situación, fue enfureciendo a algunos de los participantes .

Calma en Santa Rosa

En la capital pampeana la situación se presentó diferente.

Un grupo del sector había advertido de modo casi desafiante que se rebelaría contra las disposiciones restrictivas vigentes y abriría las puertas aunque fuera una transgresión. Esa facción está liderada por Eduardo Filgueira Lima, presidente de una cámara que agrupa al sector.

Pero eso no ocurrió. Al menos de acuerdo a las constataciones oficiales que se hicieron el martes a la mañana, no hubo anomalías de ese tipo: el área de Deportes verificó la situación como se viene haciendo periódicamente y no descubrió irregularidades.