Autoridades porteñas y docentes se reúnen por paritarias a días del inicio de clases

La convocatoria se produce luego de la decisión de la administración local de eliminar las medidas de cuidado sanitario contra el Covid para la vuelta a las aulas de los alumnos porteños desde el 21 de este mes, lo que generó críticas desde los gremios docentes.

El Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires convocó para este miércoles a los gremios docentes a una reunión paritaria, de cara al inicio del ciclo lectivo previsto para el 21 de febrero próximo.

La reunión se realizará a las 14 en la sede de la cartera educativa, ubicada en Carlos H. Perette y Calle 10 del barrio 31 de Retiro, según informaron a Télam desde la administración porteña.

En cuanto a los salarios, la secretaria gremial de Ademys, Amanda Martín, dijo que aún no se conoce la propuesta que hará el Gobierno de la Ciudad; no obstante, sostuvo que el planteo de su sindicato será que «ningún docente puede ganar menos que un básico de $80.000 por cargo».

Graciano: «Vamos a pedir un primer tramo de aumento importante»

La secretaria general UTE-Ctera, Angélica Graciano, dijo este miércoles que los docentes porteños pedirán en la reunión paritaria que se realizará esta tarde a partir de las 14 «un aumento importante en un primer tramo» a fin de «alcanzar la inflación del año pasado y luego «en los tramos siguientes superar lo que será la inflación de este año».

«Hoy tenemos una mesa de trabajo de condiciones salariales, pero por lo que pudimos averiguar no habrá una propuesta. Nosotros estamos pidiendo superar los números de inflación el año pasado», indicó la referente sindical en declaraciones a El Destape Radio.

Por ese motivo, añadió: «Vamos a pedir que el primer tramo sea importante y luego que se pueda en los tramos siguientes lo que será la inflación del año».

Sobre este punto, Graciano dijo que «lo que no entienden (el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez) Larreta y (la ministra de Educación, Soledad) Acuña es que volvemos a la regularidad, no a la normalidad, como dijeron ellos. No hay normalidad en un país que atravesó tres años de pandemia».

Luego, consideró que la intención de los funcionarios es «banalizar siempre cualquier debate pedagógico y de política pública, en el caso específico de la educación han tomado la actitud de negar cualquier política de cuidado».

«El año pasado ya habían avanzado con que los barbijos eran molestos. También han denostado las vacunas pero fue la propia comunidad la que se ha comportado con un compromiso ciudadano y hoy está todo el mundo vacunado», aseveró.

«El marketing se ocupa de generar una ficción y, ahora, la ficción es aquí no ha pasado nada», dijo Graciano, tras lo cual remarcó que, «con estas declaraciones, lo que se hace es ocultar la impresionante falta de vacantes y la falta respuesta en infraestructura escolar».

«Durante todo el verano no se hicieron obras en las escuelas», afirmó.

En este punto, se refirió al «tablero de paneles solares mal colocado que explotó el martes en una escuela» y agradeció que «por suerte los chicos no estaban porque el lugar quedaba al lado del comedor».

«Son las cosas que suceden cuando las empresas amigas ubican sus productos en las escuelas sin control», finalizó.

La explosión ocurrió en la Escuela N° 8, en Maza 1935, debido a una explosión en un tablero de luces y el personal docente y administrativo fue evacuado.