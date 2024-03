Autoridades del IPAV en el sorteo de 18 casas para familias de Uriburu

El acto tuvo lugar en la sede del Club Deportivo Unión y permitió la adjudicación de 18 viviendas.

Con la presencia de la intendenta Ivana Ferrer, la gerenta de adjudicaciones del IPAV, Griselda Bower y representantes del Concejo Deliberante, un centenar de personas se acercaron para compartir un momento que marca un antes y un después para cualquier familia.

El sorteo de viviendas en la Provincia, surge de una iniciativa impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, para brindar seguridad y transparencia a la adjudicación de las mismas. Este formato se replica en distintas localidades, con la finalidad de transmitir tranquilidad a las vecinas y vecinos, y compartir momentos que serán inolvidables para cada familia pampeana.

Uriburu es una de las localidades que aplica el método de sorteo para la adjudicación de viviendas, este fue el tercer sorteo de casas, en el que se adjudicaron 18 viviendas en total y se definieron los nombres de cuatro personas que quedaron asentadas en condición de suplentes.

De las 18 viviendas que se sortearon, ocho serán entregadas a la brevedad por haber finalizado la etapa de construcción, y 10 se encuentran en etapa de ejecución de obra por lo tanto, serán entregadas a las familias adjudicatarias, una vez que estén completamente terminadas.

La intendenta, Ivana Ferrer, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que «es emocionante porque uno sabe la necesidad del otro, y que esto no es al azar, es producto de un Estado presente, de la gestión del Gobierno provincial, de Pascual Fernández, en la localidad, y nosotros somos la continuidad de ese trabajo. Además, estamos muy esperanzados porque el Gobernador anunció la construcción de 1000 viviendas para La Pampa, por eso queremos decirles a quienes hoy no reciban su casa, que no pierdan la esperanza, que sigan esperando porque Uriburu va a tener más viviendas».

Listado de adjudicatarios:

Abadie, Pamela Luján

Ale, Micaela Guadulupe

Díaz, Gala Milena

Ferrer, Pablo Agustín

Mario, Yamila Maribel

Moyano, Cinthia Viviana

Payela Díaz, Quimey

Pérez, Celste Micaela

Cisneros, Ana Liz

Coste, Daiana Mabel

Frías, Quimey Natalí

Gómez, Dalma Yésica

Gómez, Cristian Adrián

Lemos, Elías

Pérez, Oscar Saúl Hernán

Sosa, Sabina Soledad

Sotelo, Camila Magalí

Vistarop, Antonella Magalí