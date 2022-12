Aumentaron los Aportes No Reintegrables para la adopción de tecnologías en el sector agropecuario

Se dispuso un monto máximo de USD 30.000 en los Aportes No Reembolsables para la adopción de tecnologías en el sector agropecuario.

A través de un trabajo conjunto entre Nación y Provincia y en el marco del Programa GIRSAR, se dispuso un monto máximo de USD 30.000 en los Aportes No Reembolsables para la adopción de tecnologías en el sector agropecuario.

En ese sentido el Ministerio de la Producción en un trabajo articulado con la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiPro.SE) establecieron las tecnologías validadas, como también el tipo de inversiones a realizar.

Para sequía

-Instalaciones para el manejo del ganado, tipo de inversiones: bombas solares para extracción de agua; instalaciones para distribución de agua (tanques, bebederos, acueductos); alambrados eléctricos y convencionales para apotreramiento; mangas, corrales, cargadores.

-Incorporación de genética adaptada a las características agroecológicas de la zona, tipo de inversiones: compra de reproductores machos y hembras; compra de semen, inseminación artificial y/o transferencia de embriones.

-Incorporación de pasturas adaptadas a la zona, tipo de inversiones: implantaciones de pasturas megatérmicas; implantación de pasturas base alfalfa.

Para incendios

-Aperturas de picadas corta fuegos, tipo de inversiones: aperturas de picadas internas y perimetrales; ampliación de picadas internas y perimetrales.

Para Sequía/Incendios:

-Mejoras en las condiciones de vida en el medio rural, tipo de inversiones: incorporación de energía eléctrica (solar, de red, grupos electrógenos); conectividad e internet; mejoras de viviendas rurales existentes; incorporación de viviendas rurales.

Beneficiarios

Los beneficiarios de estos Aportes son productores agropecuarios individuales, cooperativas y/o empresas agroindustriales, vulnerables o con dificultades de acceso al crédito bancario, que califiquen como micro o pequeña empresa, de acuerdo al certificado PYME otorgado por la SEPYME del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación (https://pyme.produccion.gob.ar/certificado/).

Los Fondos para la Adopción de Tecnologías promueven inversiones privadas mediante la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR) de acuerdo al perfil del productor.

Como requisito los solicitantes deberán tener un tope de facturación anual de $ 47.300.000.

El perfil de los beneficiarios será determinado por la DiProSE como bancarizables o no bancarizables.

Para los primeros el porcentaje de la inversión es del 40% y el ANR otorgado es de un máximo de USD 30.000. Mientras que para los no bancarizables el porcentaje de inversión es del 70% y el ANR a otorgar tiene un máximo de USD 10.000.

Los interesados podrán presentar un proyecto de inversión que una vez aprobado, le permite comprar y realizar las inversiones.

Toda la documentación requerida se podrá presentar en la dependencia del Ministerio de la Producción con dirección en Brasil 1492 (esq. Circunvalación Santiago Marzo Sur).

Para consultas contactarse con Fabián Domínguez, del Ministerio de la Producción, teléfono: 02954-420414, o al e-mail: [email protected]