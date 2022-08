Atuel: “tenemos que luchar y decir este río es nuestro, este caudal es nuestro”

La conmemoración contó también con la presencia de la Fiscal de Estado, Romina Schmidt; la secretaria de Cultura, Adriana Maggio; la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de La Pampa, Alicia Mayoral; el presidente de la Comisión de Ríos Interprovinciales de la Cámara de Diputados de La Pampa, Espartaco Marín; el senador nacional, Pablo Bensusán; el diputado nacional, Martín Berhongaray; el secretario nacional de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; legisladores provinciales, representantes de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Fundación Chadileuvú, de la Asamblea por los Ríos Pampeanos y de la Municipalidad de Santa Isabel.

Previo a los discursos de las autoridades se estrenó un videoclip de la Zamba del río robado, realizado por la productora Megafón. De acuerdo a los realizadores, la intención es poder completar con un formato audiovisual todo el repertorio del Cancionero de los Ríos.

El secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, anunció que la Provincia volverá a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para reclamarle una audiencia pública con la provincia de Mendoza y la Nación, para reiterar el pedido de La Pampa y que se cumpla efectivamente el fallo que estableció un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo en la límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza.

El funcionario provincial además resaltó toda la lucha pampeana, tanto desde el punto de vista gubernamental como de los distintos organismos no gubernamentales que luchan por esta causa, e hizo también especial hincapié en la CIAI pampeana.

“La CIAI está trabajando arduamente, no bajando nunca las banderas que significan para La Pampa el único camino posible, para sacarle ese caudal a Mendoza que nos corresponde y es nuestro, el camino es más fuerte que decir ‘devuelvan’. Exigimos que el río Atuel corra en la provincia de La Pampa, y repare el ambiente”, dijo Lastiri.

“Tenemos que luchar y decir este río es nuestro, este caudal es nuestro. Y empieza con él, corriendo permanentemente como dice el fallo, la recomposición ambiental. Mientras no corra, esa recomposición sigue en falta y sigue el desierto pampeano agravando su condición ambiental, que obviamente se refleja desde que Ángel Garay relató todos los aspectos en 1947. Aquel reclamo fue un grito de rebeldía que hemos seguido todos”, agregó.

Además, destacó el compromiso de todos y todas “para recuperar el caudal del río Atuel. No estamos pidiendo limosnas, no estamos pidiendo que se compadezcan, estamos luchando por la recuperación de nuestro río, que nos corresponde”.

Por otra parte, Lastiri anunció que próximamente se estarán comenzando con las obras de limpieza del cauce en el río Atuel, que fueron solicitadas por La Pampa ante la CIAI, y también se terminó el trabajo que la consultora de la UNLPam realizó para llevar adelante la Evaluación Ambiental en la población del oeste pampeano.

Concientización

El ministro de Educación, Pablo Maccione, enfatizó que en el sistema educativo se prepara a los estudiantes para que tengan las herramientas para construir su proyecto de vida, y es también importante formarlos como ciudadanos preocupados por las cuestiones que nos afectan como comunidad.

“Lo ambiental ocupa un lugar central, fundamental, muy importante. Y cuando hablamos de lo ambiental en La Pampa tenemos que hablar del derecho al uso del agua, de los derechos que nos corresponden como pampeanos, como integrantes de las cuencas tanto del Atuel, como del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, que ya no corren como debieran por nuestro territorio, lo que genera enormes consecuencias sociales, ambientales y productivas”, manifestó Maccione.

Y agregó: “en ese trabajo diario que se hace en las escuelas, trabajamos para que los pampeanos del futuro puedan seguir esta lucha que tantos otros pampeanos y pampeanas vienen desarrollando desde tantos años, hasta que los derechos de La Pampa sean reconocidos y respetados como corresponde y las aguas de nuestros ríos recorran nuevamente nuestro territorio. Esta lucha no debe terminar hasta lograr nuestro objetivo”.A su turno, Alberto Golberg, presidente de la Fundación Chadileuvú, y Juanita de Ugalde, vicepresidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, repasaron las distintas acciones de lucha que se realizaron desde estos organismos no gubernamentales a lo largo de los años.