Atlético Tucumán y San Lorenzo igualaron sin goles

El Decano y el Ciclón empataron 0 a 0, en partido jugado esta noche en el estadio Presidente José Fierro por la 14ta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

San Lorenzo rescató un empate sin abrir el marcador en su visita a Atlético Tucumán, en partido por la 14ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol que se jugó con público luego de un año y medio de ausencia por la pandemia de Covid-19.

Con la igualdad, San Lorenzo se colocó en el 14to lugar con 17 puntos, igual que Gimnasia y Esgrima de La Plata; y Atlético Tucumán quedó 18vo con 16.

El equipo visitante terminó con diez jugadores por la expulsión de Julián Palacios a los 29m del segundo tiempo, apenas cuatro minutos después de ingresar por Nicolás Fernández.

En la primera etapa Atlético Tucumán presionó a San Lorenzo por los costados y encontró espacios por la izquierda, con avances de Ciro Rius y Augusto Lotti, que incomodaron al «Ciclón».

A los 20 minutos el «Decano» estuvo a punto de abrir el marcador, cuando después de una serie de rebotes en el área grande, Ciro Rius recibió el balón, definió y exigió a Sebastián Torrico.

El equipo dirigido por el uruguayo Paolo Montero encontraba salidas de contragolpe, pero las pocas llegadas «azulgranas» no alcanzaron a incomodar al arquero Cristian Lucchetti.

El local tuvo otra jugada de gol cuando a los 35 minutos Guillermo Acosta desbordó desde la izquierda, definió de zurda y el balón pasó cerca de la base del palo derecho del arco de Torrico.

Pero a los 42 minutos la jugada más clara fue para San Lorenzo, cuando «Uvita» Fernández remató en la puerta del área grande y la pelota rebotó en el palo izquierdo del arco tucumano.

En la segunda parte otra vez tomó la iniciativa el local acorralando a San Lorenzo en su área y generando muchas jugadas de pelota parada: Lotti y Ramiro Carrera se convirtieron en una pesadilla para la defensa «azulgrana» por sus jugadas de peligro.

Para colmo de males de San Lorenzo, a los 29m el árbitro Darío Herrera le mostró la tarjeta roja a Julián Palacios por una infracción a Nicolás Lamendola.

Con diez jugadores, los de Montero terminaron de replegarse para conservar el empate y tuvieron a Torrico como figura.

Uno no pudo, el otro no quiso y al final fue empate en blanco ante los hinchas tucumanos: el «Decano» habilitó el ingreso de socios hasta completar el 50% del aforo permitido.

En la próxima fecha, la 15, Atlético Tucumán viajará a Córdoba para enfrentarse ante Talleres a las 21:15 del lunes 11 de octubre y San Lorenzo el mismo día recibirá en el Nuevo Gasómetro a Colón de Santa Fe a partir de las 16:45.

Síntesis

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Mauro Osores, Jonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Abel Bustos y Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Francisco Florres, Cristian Zapata y Gabriel Rojas; Andrés Herrera, Néstor Ortigoza, Siro Rosané, Alexis Sabella y Nicolás Fernández Mercau; Franco Di Santo y Nicolás Fernández. DT: Paolo Montero.

Cambios: en el primer tiempo, 31m. Camilo Albornoz por Osores (AT); en el segundo tiempo, 15m. Nahuel Barrios por Sabella (SL); 18m. Ramiro Ruiz Rodríguez por Lotti y Oscar Benítez por Heredia (AT); 25m. Julián Palacios por Nicolás Fernández (SL); 29m. Nicolás Lamendola por Carrera y Matías Orihuela por Patrón (AT); 36m. Yeison Gordillo por Ortigoza y Jalil Elías por Herrera (SL).

Amonestados: Acosta, Albornoz, Orihuela (AT); Zapata (SL).

Incidencia: en el segundo tiempo, 29m. expulsado Palacios (SL).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental Presidente José Fierro (Atlético Tucumán).